Salud.-Expertos recomiendan evitar la cafeína a las mujeres embarazadas o que están intentan tener un bebé

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Los investigadores concluyen que se debe aconsejar a las mujeres que están embarazadas o que intentan concebir que eviten la cafeína porque la evidencia sugiere que está asociada con resultados negativos del embarazo y que no existe un nivel seguro de consumo, según un análisis de estudios observacionales publicados en 'BMJ Evidence Based Medicine'.



La cafeína es probablemente la sustancia psicoactiva más consumida en la historia, y muchas personas, incluidas las mujeres embarazadas, la consumen a diario.



A las mujeres embarazadas se les ha informado de que consumir una pequeña cantidad de cafeína al día no dañará a su bebé. El NHS del Reino Unido, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, las Guías Alimentarias para los Estadounidenses y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) establecen este nivel en 200 mg de cafeína, que se aproxima a aproximadamente dos tazas de café de concentración moderada por día.



Sin embargo, el nuevo estudio llevó a cabo una revisión de la evidencia actual sobre los resultados del embarazo relacionados con la cafeína, para determinar si el nivel seguro de consumo recomendado para las mujeres embarazadas tiene una base sólida.



A través de búsquedas en bases de datos, el profesor Jack James, de la Universidad de Reykjavik, en Islandia, identificó 1.261 artículos revisados por pares en inglés que relacionan la cafeína y las bebidas con cafeína con los resultados del embarazo.



Estos se redujeron a 48 estudios observacionales originales y metanálisis publicados en las últimas dos décadas que informaron resultados para uno o más de seis resultados negativos importantes del embarazo: aborto espontáneo, muerte fetal, bajo peso al nacer y / o pequeño para la edad gestacional, parto prematuro, leucemia aguda infantil y sobrepeso y obesidad infantil.



Se informó un total de 42 hallazgos separados en 37 estudios observacionales, de los cuales en 32 encontraron que la cafeína aumentó significativamente el riesgo de resultados adversos del embarazo y 10 no encontraron asociaciones o no fueron concluyentes. El riesgo relacionado con la cafeína se informó con niveles de consistencia de moderados a altos para todos los resultados del embarazo, excepto el parto prematuro.



Once estudios informaron sobre los hallazgos de 17 metanálisis, y en 14 de estos el consumo de cafeína materna se asoció con un mayor riesgo de cuatro resultados adversos: aborto espontáneo, muerte fetal, bajo peso al nacer y / o pequeño para la edad gestacional y leucemia aguda infantil. Los tres metanálisis restantes no encontraron una asociación entre el consumo de cafeína materna y el parto prematuro.



Ningún metanálisis examinó la asociación entre el consumo de cafeína materna y el sobrepeso y la obesidad infantil, pero cuatro de los cinco estudios observacionales informaron asociaciones significativas.



Este es un estudio observacional, por lo que no se puede establecer la causalidad, y el autor señala que los resultados podrían verse afectados por otros factores de confusión, como el recuerdo del consumo de cafeína, el tabaquismo materno y, lo más importante, los síntomas del embarazo.



Los síntomas del embarazo, como las náuseas y los vómitos al principio del embarazo, predicen un embarazo saludable y es probable que las mujeres que los experimentan reduzcan su consumo de cafeína.



Pero agrega que la naturaleza dependiente de la dosis de las asociaciones entre la cafeína y los resultados adversos del embarazo, y el hecho de que algunos estudios no encontraron un umbral por debajo del cual los resultados negativos estaban ausentes, apoya la causalidad probable en lugar de la mera asociación.



El profesor James concluye que existe "evidencia acumulada sustancial" de una asociación entre el consumo de cafeína materna y diversos resultados negativos del embarazo, específicamente aborto espontáneo, mortinato, bajo peso al nacer o pequeño para la edad gestacional, leucemia aguda infantil y sobrepeso y obesidad infantil, pero no parto prematuro.



Como resultado, agrega, las recomendaciones de salud actuales sobre el consumo de cafeína durante el embarazo necesitan una "revisión radical. Específicamente, la evidencia científica acumulada respalda a las mujeres embarazadas y las mujeres que contemplan el embarazo que se les aconseja evitar la cafeína", dice.