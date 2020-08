Reducir la huella de carbono o buscar fuentes en la ciudad con las "apps eco"

EFE/EPA/CSABA KRIZSAN/ Archivo

Madrid, 20 ago (EFE).- La preocupación por el medio ambiente y la necesidad de atender los efectos de la crisis climática han generado la proliferación de nuevas aplicaciones móviles que tienen objetivos como ayudar a reducir la huella de carbono o buscar fuentes de agua en la ciudad ubicadas cerca del usuario.

Inducir a la ciudadanía a la reducción de entre un 10 y un 20 % de la huella de carbono es el objetivo de "The Planet App", una nueva aplicación móvil disponible desde el pasado mes de junio, con la que se puede calcular las emisiones de CO2 que genera cada estilo de vida.

El cofundador del proyecto, Manuel Pinilla, explica a Efe que tras caracterizar la huella de carbono en esta plataforma, la aplicación ofrece la posibilidad de “comprometerse con hábitos de vida más sostenibles”, mediante el seguimiento de la adquisición de estas rutinas, así como del impacto de emisiones que supone.

A través de un breve cuestionario, el usuario puede calcular las emisiones que genera su día a día y la huella de carbono está representada a través de las categorías de hogar, alimentación, transporte y estilo de vida; de esta forma, “podrá ver cuáles son sus emisiones de gases de efecto invernadero en cada una de ellas”.

Pinilla asegura que para el usuario se trata de una experiencia que “se extiende en el tiempo”, ya que con cada acción desarrollada “gana puntos para avanzar en el camino hacia la sostenibilidad”, mediante una estructura de cuatro niveles de dificultad progresiva: concienciado, comprometido, eficiente y sostenible.

La reducción de los plásticos también supone uno de los retos en la actualidad, a tenor de la crisis sanitaria con el incremento de mascarillas y otros materiales, por lo que la aplicación "Closca Water" permite encontrar fuentes en todo el mundo para evitar generar más residuos por la adquisición de botellas de agua.

Esta herramienta, que cuenta con más de cinco mil descargas, guía hasta el punto de recarga más próximo respecto a la ubicación personal y ofrece un seguimiento del impacto positivo en el entorno, además de presentar la posibilidad de añadir fuentes que aún no están registradas en el sistema.

La plataforma dondelotiro.com orienta sobre el reciclaje o donación de los residuos en función de su tipo y de la dirección en la que se encuentre. Un buscador permite consultar el destino idóneo de un artículo específico o residuo como el aceite vegetal o los cartuchos de tinta y tóner, mientras recuerda que éstos últimos al finalizar su función son residuos electrónicos (RAEE) por lo que pueden contener materiales no biodegradables y dañinos para el medio ambiente.

Y para ayudar a mantener los bosques, la app "Forest: Mantente enfocado" propone plantar árboles reales con la organización Trees for the Future, mientras que trata de conseguir la concentración del usuario con un juego sobre la siembra de una semilla que con dedicación, se convierte en un árbol.

Mar Morales