Ozuna lanza remezcla y vídeo musical de "Caramelo" con Myke Towers y Karol G

El cantante puertorriqueño Ozuna. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 17 ago (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Ozuna presentó este lunes el "remix" (remezcla) y vídeo musical de su éxito "Caramelo", en el que colaboran el también reguetonero boricua Myke Towers y la colombiana Karol G.

Ozuna lanzó oficialmente el tema original de "Caramelo" el 11 de junio pasado.

Desde entonces, ha logrado más de 114 millones de reproducciones en Spotify, y el vídeo, más de 188 millones de vistas en YouTube.

"Caramelo", igualmente, registró 3,9 millones de reproducciones en Estados Unidos en su primera semana de estreno y se ubicó décima en la lista de los Latin Streaming Songs, según la consultora Nielsen Music/MRC Data.

Ese décimo puesto le brindó a Ozuna su vigésimo tercera canción entre los primeros diez temas de Hot Latin Songs de su carrera, igualando el mismo total de la cantante cubana-estadounidense Gloria Estefan.

"Caramelo", de igual manera, le otorgó a Ozuna su segunda canción este año que debuta entre las primeras diez del listado de Hot Latin Songs, después de "Mamacita", en la que colabora el grupo estadounidense de hip-hop Black Eyed Peas y J.Rey Soul.

La primera canción que Ozuna colocó entre las primeras diez en las listas fue "Dile Que Tú Me Quieres", que alcanzó el décimo puesto en abril de 2017.

Mientras, la inclusión de Myke Towers y Karol G en el tema no es extraño para Ozuna, pues ya estos habían grabado previamente juntos.

Myke Towers lo hizo para el "remix" de "La Cama", de Lunay, y "Estamo en ley" junto a Yampi, mientras que Karol G hizo lo propio en el sencillo "Hello" y "A solas".

Myke Towers, por su parte, sigue cosechando éxitos como artista invitado de temas en discos de otros colegas, como en el tema "Diablo en mujer" en el nuevo disco de Yandel, "Quién contra mí" y "La Curiosidad", del álbum "Platónicos" del joven artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler.

"La Curiosidad" ha logrado ubicarse entre los primeros puestos de venta en las listas de música de las plataformas de Spotify y Apple Music.

El tema, producido por Los Hitmen y Los Vegaton, ya ha logrado más de 90 millones de reproducciones únicamente en el audio del tema en la plataforma de Spotify.

Karol G, mientras tanto, fue una de las grandes triunfadoras en la reciente edición de los Premios Juventud, al cargar con cinco galardones.