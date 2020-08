La tormenta tropical Josephine disminuye la fuerza de sus vientos y dejará lluvias

Fotografía de archivo cedida por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos por vía del Centro Nacional de Huracanes (NHC) donde se ve el estado del clima en el Atlántico, el pasado 6 de agosto del 2020. EFE/NOAA-NHC/Archivo

Miami, 14 ago (EFE).- La tormenta Josephine, que se encuentra en aguas del océano Atlántico tropical, ha disminuido la fuerza de sus vientos aunque podría dejar lluvias en su camino hacia el noroeste en las Islas de Barlovento, las Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico.

A las 11.00 hora local (15.00 GMT) de este viernes, el centro de Josephine fue localizado 920 kilómetros al norte de las islas de Sotavento, con unos vientos que no superan los 65 km/h.

A esta misma hora de la jornada de ayer, los vientos máximos de Josephine eran de cerca de 75 km/h, con ráfagas más fuertes.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense, algún fortalecimiento adicional es posible durante las próximas 24 horas. Luego de ese tiempo, se espera que Josephine se encuentre "con vientos en los niveles altos que no serán conducentes para su fortalecimiento".

El NHC anunció que, aunque no hay vigilancias o avisos costeros en efecto, "se ha programado" un avión cazahuracanes para investigar a Josephine esta tarde.

La tormenta se mueve hacia el oeste-noroeste con una velocidad de traslación de cerca de 26 km/h y se espera que este movimiento general continúe durante los dos próximos días.

También, se prevé un giro hacia el noroeste al término de este fin de semana o al comienzo de la semana entrante.

En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Josephine pase al noreste de las Islas de Sotavento durante este fin de semana.

Los vientos de fuerza de tormenta tropical se extienden hacia el exterior del sistema hasta 130 km, mayormente hacia el norte del centro, indica el NHC.

Entre los peligros que pueden afectar alguna zona firme, el observatorio indica que Josephine pudiera producir acumulaciones totales de lluvia de 2,54 a 7,62 centímetros sobre partes del norte de las Islas de Barlovento, las Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico.

Sobre las vigilancias y avisos, la agencia marcó "intereses" en las Islas de Barlovento, que deben monitorear el progreso de este sistema.

Este año ya se formaron las tormentas tropicales Arthur y Bertha, ambas antes del inicio oficial de la temporada ciclónica, que comienza el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre.

Después siguieron Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna, esta última el primer huracán de este año en el Atlántico, que tocó tierra en Texas el 25 de julio.

La semana pasada Isaías tocó tierra como huracán en Bahamas y luego bordeó y tocó como tormenta la costa este de EE.UU., causando al menos cinco muertes y daños económicos.

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos indicó que la temporada de huracanes 2020 en el Atlántico puede hacer historia con 25 tormentas con nombre.