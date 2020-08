Angy Fernández y Adrián Rodríguez también estarán en el reencuentro de 'Física o Química'

MADRID, 13 (CHANCE)



El reencuentro de Física o Química está dando mucho de qué hablar y las ganas que tenemos los espectadores de esta maravillosa serie van aumentando según van confirmando nuevos personajes en esta vuelta. Si ya tenemos a Ana Milán, Maxi Iglesias, Blanca Romero y Adam Jezierski, ahora anunciamos que también estarán Angy Fernández y Adrián Rodríguez. Se trata de los personas principales de esta serie que estuvo tanto tiempo en antena y que ahora podrá verse a través de Atresmedia Player.



El motivo del reencuentro entre alumnos y profesores después de tantos años será una boda que les una a todos y un secreto jamás contando que hará que entendamos muchas cosas del pasado. Estos dos detalles son claves para entender por qué después de tanto tiempo vuelven a verse las caras.



Sin duda, Angy Fernández tuvo un papel principal en la serie bajo el nombre de Paula. Además de sus tramas amorosas, nos emocionó con la muerte de su hermano Isaac. Así como Adrián Rodríguez protagonizó la mayor trama de amor homosexual tratada en una serie de televisión en España con Fer (Javier Calvo).



Tendremos que esperar a que pase el tiempo para ver este contenido que tantas ganas tenemos de disfrutar de nuevo. Y es que no ha habido una serie que nos haya hecho vibrar tanto con Física o Química, no solo por el entretenimiento que nos proporcionaba, si no por la capacidad de traspasar la pantalla.