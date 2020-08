Álex González alcanza los cuarenta en su mejor momento a nivel personal y laboral

20/11/2019 Álex González, mejor que nunca a sus 40 años EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Aunque no los aparente, Álex González cumple hoy cuarenta años. Una cifra redonda que llega en su mejor momento, tanto a nivel laboral como personal. Y es que, enamorado de la diseñadora Blanca Rodríguez, con quien además cumple su primer aniversario de relación, el actor no le puede pedir más a la vida. Además, se ha convertido en uno de nuestros intérpretes más populares, le llueven las ofertas de trabajo, y encadena un proyecto con otro.



Álex, que se ha convertido por méritos propios en uno de nuestras celebrities favoritas - por guapo, simpático y cercano - se encuentra disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Formentera, según él mismo ha desvelado en sus redes sociales. Un verano de lo más completo en el que ha visitado Palma de Mallorca, la costa griega y su querida Galicia.



El actor, en lo profesional, acaba de concluir el rodaje de su nuevo proyecto, "Tres caminos", una serie para una conocida plataforma internacional en la que interpreta a un peregrino que, durante el Camino de Santiago, conoce a un grupo de personas que le cambiarán la vida.



Y en cuanto a lo personal, Álex vive un momento dulce al lado de Blanca Bleiss, una joven diseñadora que le ha robado el corazón. El intérprete, que mantuvo largos noviazgos con personajes de la talla de Chenoa, Mónica Cruz o Adriana Ugarte, ha encontrado la horma de su zapato con Blanca, y hacía mucho que no le veíamos tan feliz. Incluso se rumorea que suenan campanas de boda para la atractiva pareja.



Desde Chance, felicitamos a Álex no sólo por su cumpleaños, sino por llegar a los cuarenta ¡mejor que a los veinte!