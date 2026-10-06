Sheinbaum afirma que grupos de derecha en la Administración Trump buscan que "cambie el Gobierno en México"

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha alertado este lunes de que hay grupos de "derecha" dentro del Gobierno de Estados Unidos --evitando señalar al presidente estadounidense, Donald Trump-- que quieren que "cambie el Gobierno en México", al ser preguntada sobre una posible intervención estadounidense en las elecciones presidenciales de 2030.

"Hay grupos muy de derecha en ese Gobierno que no quieren a México y que no quieren a los pueblos y que buscan que cambie el gobierno en México", ha declarado Sheinbaum tras ser preguntada por si teme que el Ejecutivo estadounidense quiera intervenir en los siguientes comicios presidenciales mexicanos, una cuestión que ha zanjado afirmando que "sí quiere intervenir" y que lo ha denunciando "permanentemente".

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Así, ha afirmado en rueda de prensa celebrada desde el Palacio Nacional que la "única defensa" es el "pueblo". Citando al expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que el Gobierno debe seguir difundiendo los "beneficios de la cuarta transformación" y actuar de manera "responsable" y "no zigzaguear".

La mandataria mexicana ha señalado que la derecha es un movimiento político de "ideología contra el pueblo", es decir, una corriente política que defiende "intereses económicos" y la "supremacía de unos sobre otros".

Además, ha acusado a la derecha de ser "racista y clasista", de promover una "situación de pobreza y desigualdad" en el pueblo y de fomentar la "violencia" y el "autoritarismo". También ha cuestionado que durante gobiernos anteriores, la sanidad y la educación fuesen "privilegios o mercancías".

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