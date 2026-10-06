Japón detiene y extradita a Alemania a supuesto 'hacker' ruso, según medios locales

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Tokio, 6 oct (EFE).- Las autoridades japonesas detuvieron y extraditaron a Alemania a un sospechoso de ser una figura clave de un grupo ruso de 'hackers', implicado en numerosos ciberataques, según informó este martes la cadena de televisión japonesa NHK, citando a fuentes de la investigación.

La persona detenida es un ciudadano ruso de 28 años que supuestamente es un miembro clave del grupo autodenominado 'Qilin'. Las autoridades japonesas entregaron el pasado viernes al sospechoso a Alemania, que lo investiga por cargos de extorsión, detalló el diario Asahi Shinbum.

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El mencionado grupo de 'hackers' reclamó la autoría de uno de los últimos incidentes destacados de este tipo en Japón, cuando se registró un ataque de 'ransonware' contra la compañía japonesa de bebidas Asahi en septiembre de 2025.

Este incidente, que dejó al descubierto los datos de unos dos millones de personas, forzó a la firma nipona a detener la distribución de sus productos y durante meses gestionó sus pedidos de forma manual, realizando envíos por teléfono o fax.

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Además de generar una importante carestía de bebidas alcohólicas, provocó una caída del 37 % en el beneficio neto del ejercicio fiscal de 2025 de Asahi con respecto al anterior, con pérdidas de 40.000 millones de yenes (215 millones de euros). EFE