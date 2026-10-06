Taiwán dice no tener constancia de que EE.UU. vaya a dividir por lotes su paquete de armas

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Taipéi, 6 oct (EFE).- El ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, aseguró este martes que no ha recibido información sobre una posible división en lotes del paquete de armas de 14.000 millones de dólares que EE.UU. estudia vender a la isla, una fórmula que algunos analistas ven como una vía para no enfurecer a Pekín.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Koo recalcó que Washington "ha reiterado una y otra vez" que su compromiso con el fortalecimiento de la capacidad de autodefensa de Taiwán "no ha cambiado".

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"Respecto a la venta de armas, respetamos los procedimientos de revisión de la parte estadounidense, seguiremos coordinándonos con ella y, por el momento, no hemos recibido ninguna información sobre la llamada división en lotes", afirmó el ministro.

Estas declaraciones llegan casi dos semanas después de la cumbre celebrada en Washington entre los presidentes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, en un contexto marcado por la paralización de esa venta de armamento por parte de la Administración republicana.

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El magnate afirmó el pasado mayo, tras reunirse con Xi en Pekín, que la venta de armas a Taiwán era una "muy buena baza negociadora" para Washington y reconoció haber abordado el asunto con el líder chino, lo que elevó la incertidumbre en la isla sobre el histórico compromiso de Estados Unidos con su defensa.

Varios analistas consideran que el paquete, compuesto principalmente por interceptores Patriot y sistemas avanzados de defensa aérea NASAMS, según Bloomberg, podría no aprobarse hasta 2027, dado el interés de Trump por preservar su buena sintonía con Xi de cara a los dos encuentros que ambos tienen previstos antes de fin de año.

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Las autoridades de Pekín consideran Taiwán como "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Gobierno taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal proveedor de armamento de Taipéi y, si bien no mantiene relaciones diplomáticas con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín. EFE

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