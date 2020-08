Túnez.- El primer ministro designado dice que formará un Gobierno tecnócrata ante las "divergencias" entre los partidos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El primer ministro designado de Túnez, Hichem Mechichi, ha anunciado este lunes que formará un Gobierno tecnócrata a causa de las "divergencias" entre los partidos políticos del país, en medio de un proceso de consultas tras la dimisión de Elies Fajfaj.



"Las consultas que he llevado a cabo durante los últimos días me han permitido comprender que las divergencias entre los partidos políticos son importantes y que es imposible encontrar una fórmula para unirlos a todos en el seno del mismo Gobierno y garantizar la estabilidad política", ha explicado.



Asimismo, ha dicho que las consultas "continúan" y ha detallado que "se centran principalmente en las prioridades económicas y sociales, dado que el Gobierno tendrá necesidad del apoyo y de propuestas de los partidos y del Parlamento".



Mechichi ha destacado que su Ejecutivo se centrará en detener "la hemorragia" de las finanzas públicas, mantener los avances en el sector público y reforzar las inversiones, así como lograr una mayor igualdad entre la regiones, según ha recogido el portal tunecino de noticias Kapitalis.



Si bien aún no ha habido reacciones por parte de los partidos, la formación islamista moderada Ennahda ya se había pronunciado en contra de un Ejecutivo tecnócrata y había pedido un Gobierno de unidad integrado por diversos partidos. La propuesta de Mechichi deberá ser aprobada por el Parlamento.



El primer ministro encargado recibió el mandato del presidente, Kais Saied, para intentar formar Gobierno tras la dimisión en julio de Fajfaj a raíz de las acusaciones contra él por un presunto conflicto de intereses.



Mechichi fue elegido el pasado 19 de febrero para dirigir el Ministerio del Interior durante el gobierno de Fajfaj y también ha ocupado otros puestos gubernamentales como el de asesor de la Presidencia y el de jefe de gabinete de los ministerios de Transportes, Salud y Asuntos Sociales.



Fajfaj dimitió días después de que el Parlamento anunciara la creación de una comisión para investigar las acusaciones contra él sobre presuntos conflictos de intereses en relación con varias empresas de las que es accionista y que mantienen relaciones comerciales con el Estado, algo que está prohibido por la ley.



El primer ministro en funciones accedió al cargo en febrero, después de que el Parlamento respaldara su propuesta de Gobierno tras rechazar la de varios nominados previamente, a raíz de las elecciones celebradas en septiembre de 2019, que dieron como resultado un organismo altamente fragmentado.