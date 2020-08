Expresidente colombiano Uribe dio positivo al nuevo coronavirus, según su partido

SHOTLIST BOGOTÁ, COLOMBIA3 DE AGOSTO DE 2016FUENTE: AFPTV 1. Plano medio de Álvaro Uribe llegando a un evento político2. Plano medio de Álvaro Uribe hablando con la prensa MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA2 DE FEBRERO DE 20143 DE FEBRERO DE 2014FUENTE: AFPTV 3. Primerísimo primer plano de Álvaro Uribe durante una entrevista4. Primer plano de Álvaro Uribe durante una entrevista CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA5 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: PRESS OFFICE OF GABRIEL VELASCORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. SOUNDBITE 1 - Gabriel Velasco, senador y portavoz del partido Centro Democrático (hombre, español, 18 seg.): "Como vocero del Centro Democrático (partido político) en el senado, le informamos a la opinión pública que el (ex) presidente Álvaro Uribe ha sido diagnosticado con COVID-19. Sin embargo, su estado de salud es óptimo, no ha presentado mayores síntomas ni ninguna dificultad respiratoria. Esperamos su pronta recuperación y desde la bancada del Centro Democrático, le mandamos un abrazo solidario." BOGOTÁ, COLOMBIA23 DE FEBRERO DE 2018FUENTE: AFPTV 6. Plano medio de Álvaro Uribe leyendo sus notas7. Primer plano de Álvaro Uribe leyendo sus notas8. Plano medio de Álvaro Uribe9. Primer plano de Álvaro Uribe10. Plano medio de Álvaro Uribe BOGOTÁ, COLOMBIA8 DE OCTUBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 11. Plano medio de Álvaro Uribe saludando a sus seguidores12. Plano medio de Álvaro Uribe saludando a sus seguidores13. Plano medio de Álvaro Uribe saludando a sus seguidores14. Plano medio de Álvaro Uribe al final de una conferencia de prensa