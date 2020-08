Salud.-Los niños con diabetes tipo 1 pueden tener una composición de bacterias intestinales menos adecuada

07/11/2018 Microbiota, microbioma intestinal ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD FLICKR / PROCURAMED SAÚDE



Los niños con diabetes tipo 1 tienen una composición de microbioma intestinal menos adecuada de lo deseable, que puede desempeñar un papel en el desarrollo de la enfermedad, según una nueva investigación publicada en el Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism de la Endocrine Society'.



La diabetes tipo 1 ocurre con mayor frecuencia en niños y adolescentes y es una enfermedad en la cual el páncreas de una persona produce poca o ninguna insulina. La prevalencia de diabetes tipo 1 en niños está relacionada no solo con la predisposición genética, sino también con factores ambientales como la salud intestinal y la composición de la microbiota intestinal.



El microbioma intestinal, la comunidad de bacterias dentro del tracto gastrointestinal, tiene una gran influencia en el metabolismo, el peso corporal, el desarrollo de enfermedades y el sistema inmunitario.



"Encontramos una composición particular de microbiota intestinal que se asocia con mediciones más pobres de azúcar en sangre en un grupo de niños y adolescentes con diabetes tipo 1 recién diagnosticada --explica el autor correspondiente del estudio, Giuseppe d'Annunzio, del Istituto Giannina Gaslini, en Génova, Italia--. Utilizamos una forma de inteligencia artificial llamada aprendizaje automático para hacer un análisis genético más completo y robusto".



Los investigadores estudiaron los microbiomas de 31 niños con diabetes tipo 1 y 25 niños que no tenían diabetes. Utilizaron análisis de aprendizaje automático y análisis genético y descubrieron que los pacientes con diabetes tipo 1 tenían una cantidad significativamente mayor de bacterias intestinales relacionadas con el inicio de la diabetes.



"La composición de la microbiota intestinal merece atención como un nuevo tema de investigación en el desarrollo de varias enfermedades", alerta d'Annunzio.