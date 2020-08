Coronavirus.- Detenido el líder de una secta religiosa vinculada a los primeros casos de coronavirus en Corea del Sur

02/03/2020 02 March 2020, South Korea, Gapyeong: Lee Man-hee, founder and leader of the Shincheonji Church of Jesus, Temple of the Tabernacle of the Testimony, holds a news conference at his villa after the religious sect has been at the center of the coronavirus outbreak. Photo: -/YNA/dpa POLITICA INTERNACIONAL -/YNA/dpa



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El fundador de la Iglesia de Shincheonji de Jesús, Lee Man Hee, ha sido detenido este sábado en Seúl por obstruir los esfuerzos gubernamentales para contener la pandemia de coronavirus, cuyos primeros casos en Corea del Sur están vinculados a esta secta religiosa.



Lee, de 89 años, está acusado de proporcionar información falsa a las autoridades sanitarias sobre el número de personas que participaron en las celebraciones de la Iglesia de Shincheonji de Jesús que tuvieron lugar el pasado mes de febrero en Seúl, en las que se detectaron los primeros contagios de COVID-19.



También está acusado de apropiarse de 5.600 millones de won (unos cuatro millones de euros) de la Iglesia de Shincheonji de Jesús y de llevar a cabo actos religiosos no autorizados entre 2015 y 2019, según recoge la agencia de noticias Yonhap.



"Puede haber debate sobre algunos cargos pero otros han sido confirmados. Es más, hay circunstancias que indican sistemáticos intentos de destruir pruebas, por lo que no puede descartarse que haya intentos similares en el futuro", ha dicho el juez Lee Myeong Chul para justificar la orden de detención.



Lee ya ha sido interrogado dos veces en julio y los investigadores solicitaron su detención el martes, aunque no se ha concedido y ejecutado hasta este sábado. Siete miembros de la Iglesia de Shincheonji de Jesús, tres de los cuales están detenidos, han sido imputados esta semana por cargos semejantes.



La secta religiosa ha emitido un comunicado en el que asegura que no ha obstruido las investigaciones de las autoridades sanitarias, sino que simplemente ha mostrado recelo ante la cantidad de información solicitada sobre sus feligreses.



Además, ha reivindicado que "la orden de detención no es un veredicto de culpabilidad". "Haremos todos los esfuerzos posibles para revelar la verdad", ha afirmado la Iglesia de Shincheonji de Jesús.



Corea del Sur fue en el inicio de la pandemia de coronavirus uno de los países más afectados, pero consiguió doblegar la curva de contagios rápidamente y, aunque se han registrado algunos rebrotes asociados al ocio nocturno, mantiene la COVID-19 a raya.



En las últimas 24 horas, las autoridades surcoreanas han detectado 31 nuevos casos, para un total de 14.336. Más de 5.000 contagios están relacionados con la Iglesia de Shincheonji de Jesús, incluidos unos 4.000 fieles.