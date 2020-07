Ministra del Interior de México pide no criminalizar el aborto

Fotografía cedida este miércoles por la presidencia de México, del la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante su participación en la rueda de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL

México, 29 jul (EFE).- La secretaria de Gobernación (Interior) de México, Olga Sánchez Cordero, señaló este miércoles que una mujer no debe enfrentar un proceso penal a causa del aborto porque eso sería recriminalizarla, el día en que la Suprema Corte debate sobre esta materia.

"Mi opinión la conocen y la han conocido desde hace muchos años y esta es que la mujer no debe enfrentar un proceso penal por haber tomado una decisión de esa naturaleza (abortar), simplemente es recriminalizarla", apuntó Sánchez Cordero.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debate este miércoles invalidar la criminalización del aborto en el oriental estado de Veracruz, lo que podría sentar un importante precedente en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.

"Para mí el hecho de que una mujer enfrente un proceso penal por una situación de esta naturaleza es algo inadmisible", agregó

La también exmagistrada dijo que ella "estaría totalmente de acuerdo" con la ponencia del ministro de la Corte Suprema Juan Luis González Alcantará, que establece para el estado de Veracruz está situación.

Este miércoles, la primera sala de la SCJN discutirá un proyecto que respalda a un juez federal de la ciudad de Xalapa, Veracruz, quien en 2019 resolvió un amparo en el que ordena al Congreso local reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal porque criminalizan la interrupción del embarazo.

Para su aprobación es obligado que tres de cinco ministros de la Corte voten a favor de invalidar el Código Penal de Veracruz sobre el tema, lo cual sentaría un precedente para que en otros estados se presenten recursos similares e intentar sentar jurisprudencia.

En México, únicamente en la Ciudad de México y el estado de Oaxaca se permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por causa violación y casi en todos por riesgo a la salud y muerte de la madre.

ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN PARA MUJERES

Sánchez Cordero también fue la encargada de presentar una estrategia nacional de protección integral para mujeres, niñas y adolescentes, que debe contribuir a garantizar su derecho a vivir sin violencias.

La funcionaria consideró como primordial la capacitación con perspectiva de género en todos los niveles de Gobierno y llamó a los Congresos estatales para que reformen su código civil debido a que son "verdaderamente discriminatorios".

Ya que "privilegian" la patria potestad de los niños huérfanos a los padres del padre y no a los padres de la madre víctima de feminicidio.

Además, Sánchez Cordero presentó el Grupo Intersecretarial de Estrategia Contra Violencias, el GIEV, que esta formado por diversas dependencias para combatir las violencias contra las mujeres en México.

En su turno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que durante su Gobierno se trabaja para lograr la igualdad de género y "como nunca se esta procurando la igualdad en lo económico y social y se está ayudando mucho a las mujeres más pobres y necesitadas".

El Gobierno mexicano reportó recientemente 2.851 homicidios dolosos en junio, una caída mensual de 2,23 %, pero un aumento de 35,62 % en los feminicidios con 99 víctimas.

De enero a junio de 2020 se registraron en México 489 feminicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), mientras en 2019 los asesinatos de mujeres por razón de género fueron 1.012.