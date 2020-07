01/01/1970 Toni Acosta la gran ausente en el estreno de Padre no hay más que uno 2. MADRID, 28 (CHANCE) Los compromisos profesionales han impedido que Toni Acosta estuviera en el estreno de la película Padre no hay más que uno 2 -secuela de la homónima primera parte- junto a sus compañeros de reparto Santiago Segura y Loles León. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Los compromisos profesionales han impedido que Toni Acosta estuviera en el estreno de la película Padre no hay más que uno 2 -secuela de la homónima primera parte- junto a sus compañeros de reparto Santiago Segura y Loles León.



Tras varios meses de parón laboral debido a las medidas restrictivas que impuso la cuarentena por la pandemia del Covid-19, Toni Acosta ha retomado su agenda profesional que, afortunadamente, se encuentra repleta de proyectos. Entre ellos Anfitrión, obra de teatro que ha impedido que la tinerfeña estuviera presentando la esperada cinta Padre no hay más que uno 2', cuyo estreno estaba previsto para el día 1 de agosto, pero se ha adelantado a este miércoles 29 de Julio.



Hoy Toni se encuentra en Extremadura, precisamente en el teatro Teatro Romano de Mérida, para participar en la presentación del segundo Festival de la ciudad que trae 'Anfitrión', una versión del texto de Molière dirigida por Juan Carlos Rubio. Obra que también se estrena este miércoles y en la que la exmujer de Jacobo Martos comparte elenco con Pepón Nieto, Fele Martínez, Paco Tous, Daniel Muriel y María Ordóñez, y con quienes materializará una trama plagada de seres duplicados ambientada en una caravana de circo en los años 50.



No hay excusa para perderse este miércoles 29 de julio a Toni Acosta en acción, bien sea sobre el escenario romano o la gran pantalla. ¿Te lo vas a perder?