La Unión Europea apoya con más de 4 millones de dólares a la JEP de Colombia

Bogotá, 27 jul (EFE).- La Unión Europea (UE) apoyará con 3,5 millones de euros (unos 4,07 millones de dólares) a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, para que fortalezca la capacidad de investigación en las regiones apartadas del país, así como el trabajo con las víctimas y el seguimiento a las sanciones.

"Valoramos profundamente el trabajo de la JEP, un sistema innovador que es pieza fundamental para la paz y la reconciliación en el país basado en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición", dijo la embajadora de la UE en Colombia, Patricia Llombart, citada en un comunicado de su despacho.

La diplomática destacó que el sistema "proyecta a una justicia diferente a la que acostumbramos, una justicia esencialmente restaurativa y reparadora, donde su valor radica en garantizar la verdad plena y los derechos y la dignidad de las víctimas. Un sistema que se convierta en referencia para otros procesos de paz en el mundo".

ÉNFASIS EN REGIONES APARTADAS

El proyecto, que será presentado este martes, ofrece apoyo técnico y recursos humanos que favorecen llegar a regiones apartadas donde se promoverá la participación de las víctimas, así como una pedagogía y acceso a la información de comunidades que sufrieron el conflicto armado interno.

La información añade que la iniciativa también reforzará equipos estratégicos de la JEP y fortalecerá las capacidades de recopilación, análisis y contrastación de información que permitan producir resoluciones de conclusiones y también abrir nuevos casos en el corto plazo.

Así mismo, apoyará el diseño operativo del sistema de monitoreo y vigilancia de las sanciones propias o sanciones restaurativas y el mecanismo de seguimiento frente a las decisiones judiciales que se adopten por este tribunal de justicia transicional.

La JEP fue creada como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno colombiano y las FARC, ahora convertida en partido político, tras más de cuatro años de negociaciones en La Habana.

El proyecto será implementado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) quienes, además de su experiencia y trabajo en Colombia desde 2005, ofrecerán acompañamiento y asesoría internacional, siempre con el objetivo de fortalecer los mecanismos nacionales para la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

El nuevo aporte a la paz de Colombia se suma a los apoyos de la UE a las otras instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), del que hacen parte la JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas.

"Los aportes de la UE buscan sumar energías y acompañar la tarea del Gobierno, de las instituciones de la paz y de la sociedad civil en la implementación de la paz", concluyó la embajadora Llombart.