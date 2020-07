Wall Street sube porque inversores esperan más estímulos en semana ajetreada por resultados

FOTO DE ARCHIVO. Operadores caminan frente al edificio de la bolsa de Nueva York. REUTERS/Lucas Jackson

Por Sinéad Carew

27 jul (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subieron el lunes, ya que los inversores apostaron por algunas de las acciones de más alto perfil en el mercado antes de informes de ganancias, al tiempo que sopesaban los avances en cuanto a los estímulos del Gobierno estadounidense para enfrentar el alza de casos de COVID-19.

* Apple Inc, Amazon.com Inc, Facebook Inc y Alphabet Inc, que reportarán sus resultados trimestrales esta semana, estuvieron entre las que más impulsaron el avance del S&P 500. El Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, registró un alza del 1,7%, superando el desempeño del S&P 500 y del Dow Jones.

* Netflix y Microsoft también avanzaron, señaló John Augustine, jefe de inversiones de Huntington National Bank en Columbus, Ohio, quien dijo que los inversores compraron acciones de tecnología, que cayeron recientemente.

* El Promedio Industrial Dow Jones sumó 114,88 puntos, o un 0,43%, a 26.584,77 unidades; mientras que el S&P 500 ganó 23,78 puntos, o un 0,74%, a 3.239,41 unidades. En tanto, el índice compuesto Nasdaq subió 173,09 puntos, o un 1,67%, a 10.536,27 unidades.

* Las mayores alzas dentro de los 11 sectores del S&P 500 fueron tecnología, que avanzó un 1,6%, y materiales, con un alza de un 1,4%. El grupo que reúne a las acciones financieras, con una baja de un 1,3%, y servicios básicos, con una pérdida del 0,8%, fueron los únicos que cayeron en el día.

* Senadores republicanos trataban de completar los detalles de una propuesta de ayuda por el coronavirus de 1 billón de dólares antes de que los beneficios por desempleo mejorados expiren el viernes.

* Tras el cierre del mercado, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el paquete abordaría la salud, las escuelas e incluiría pagos directos a los estadounidenses de 1.200 dólares cada uno.

* Billones de dólares en ayuda fiscal y estímulos monetarios han resultado clave para acercar al S&P 500 a su máximo histórico de febrero. El lunes quedó a un 4,3% de alcanzar el récord.

* En tanto, los inversores no esperan grandes anuncios tras la reunión de política monetaria de la Reserva Federal esta semana, aunque es posible que siente las bases para tomar acciones más adelante en el año, según analistas.

(Reporte adicional de Stephen Culp en Nueva York, Medha Singh y Devik Jain en Bengaluru, Editado en español por Marion Giraldo y Manuel Farías)