David Gordo llama a Rafita Garrido para suplir a Javi Hernández en la sub-21

Guardar

El seleccionador español masculino sub-21 de fútbol, David Gordo, ha llamado este sábado a Rafita Garrido, lateral derecho del Málaga CF, para suplir en su convocatoria a Javi Hernández, centrocampista del RCD Espanyol de Barcelona y que "causa baja por molestias musculares".

Así lo indicó la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su página web. "Los servicios médicos han estado en constante contacto con sus homólogos del RCD Espanyol de Barcelona para informarles de la situación del futbolista en todo momento", añadió la nota de prensa.

PUBLICIDAD

"Rafita se incorporará este domingo al grupo, que tendrá, en la Ciudad del Fútbol, un nuevo entrenamiento en Las Rozas para preparar el encuentro del jueves contra San Marino", concluyó el mismo comunicado.