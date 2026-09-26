Agencias

David Gordo llama a Rafita Garrido para suplir a Javi Hernández en la sub-21

Imagen H546RT75YVBD3PK2TPO227AMYI
Guardar

El seleccionador español masculino sub-21 de fútbol, David Gordo, ha llamado este sábado a Rafita Garrido, lateral derecho del Málaga CF, para suplir en su convocatoria a Javi Hernández, centrocampista del RCD Espanyol de Barcelona y que "causa baja por molestias musculares".

Así lo indicó la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su página web. "Los servicios médicos han estado en constante contacto con sus homólogos del RCD Espanyol de Barcelona para informarles de la situación del futbolista en todo momento", añadió la nota de prensa.

PUBLICIDAD

"Rafita se incorporará este domingo al grupo, que tendrá, en la Ciudad del Fútbol, un nuevo entrenamiento en Las Rozas para preparar el encuentro del jueves contra San Marino", concluyó el mismo comunicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

AMP. Kylian Mbappé sufre una hiperextensión de la cápsula posterior de su rodilla izquierda

AMP. Kylian Mbappé sufre una hiperextensión de la cápsula posterior de su rodilla izquierda

Arabia Saudí afirma que proteger la navegación comercial es "responsabilidad compartida"

Infobae

Canciller de Cuba espera que “nunca ocurra” una acción militar de EE.UU. contra la isla

Infobae

Polo se debilita a categoría 4 frente a Baja California Sur en el Pacífico mexicano

Infobae

Cuba dice que “está abierta a relaciones comerciales y de negocios con compañías” de EEUU

Infobae