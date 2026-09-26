Polo se debilita a categoría 4 frente a Baja California Sur en el Pacífico mexicano

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Ciudad de México, 26 sep (EFE).- El huracán Polo se debilitó este sábado de categoría 5 a 4, mientras avanza por el Pacífico mexicano y sus efectos todavía amenazan con lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en Baja California Sur, en el noroeste del país.

A las 09:00 horas (15:00 GMT), el centro del ciclón se ubicó a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a 770 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro, ambos en Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Polo presentaba vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de 305 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 928 hectopascales, y se desplazaba al oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

Tres horas antes, a las 06:00 horas, el sistema todavía era un huracán de categoría 5, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315, según el historial de seguimiento del SMN.

La Secretaría de Marina (Semar) precisó que el ciclón genera fuerte actividad convectiva, chubascos, tormentas eléctricas, rachas intensas y oleaje elevado.

En las inmediaciones del sistema estimó olas de entre 6,9 y 8,1 metros.

Además, la dependencia prevé para Baja California Sur intervalos de chubascos fuertes y tormentas puntuales fuertes, con acumulados de hasta 150 milímetros en 48 horas, así como oleaje de entre 3,7 y 4,3 metros en la costa suroccidental de la península.

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La Semar pidió extremar precauciones a la navegación de altura, de puerto y cabotaje, además de mantener medidas preventivas para la población costera por posibles crecidas de ríos, inundaciones y deslaves en zonas bajas.

El SMN prevé que Polo continúe como huracán de categoría 4 durante parte del domingo, cuando se situaría a unos 470 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora.

Para la tarde del domingo, el organismo proyecta que se debilite a categoría 3 y el lunes a categoría 2, antes de convertirse en tormenta tropical el martes cerca de Mulegé, Baja California Sur, y en depresión tropical el miércoles sobre tierra.

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Antes de la degradación, la Coordinación Nacional de Protección Civil mantenía alerta verde, de peligro bajo, para el centro de Baja California Sur y alerta azul, de peligro muy bajo, para otras zonas de esa entidad, además de municipios de Sinaloa y Sonora.

Ese esquema de alerta comprendía 28 municipios: cinco de Baja California Sur, nueve de Sinaloa y catorce de Sonora, según el boletín del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales emitido horas antes. EFE