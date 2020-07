Uber enfrenta decisiva batalla legal laboral en Reino Unido

(Bloomberg) -- Uber Technologies Inc. se prepara para un largo verano de batallas legales que podrían ver el final de su reinado en Londres y otorgar a sus conductores una larga lista de derechos como trabajadores.

El martes, comienza en la Corte Suprema del Reino Unido una disputa sobre si sus conductores deberían seguir siendo considerados independientes. En un segundo enfrentamiento legal programado para septiembre, Uber apelará la pérdida de su licencia de operación en la capital, su mayor mercado europeo.

Los casos llegan en un momento en que la pandemia de coronavirus ya ha reducido la demanda y ha causado que Uber despidiera a aproximadamente una cuarta parte de su fuerza laboral. El último trimestre, Uber reportó su primera caída en las reservas brutas de viajes y dijo que el negocio bajó 80% en abril. Si bien el juicio laboral podría obligarla a pagar a los conductores las vacaciones no pagadas, el desafío a su licencia podría expulsarlo de Londres.

“Si pierde, es el final del camino para el Uber que conocemos”, dijo el abogado Jolyon Maugham, quien llevó a la compañía a la corte por un caso tributario, sobre el caso laboral.

Uber argumenta que es un intermediario entre sus conductores independientes y los pasajeros, pero está luchando en casos similares en otros lugares, incluido su estado de origen, California. Dos temas se encuentran en el corazón del caso del Reino Unido: el primero es si los conductores son empleados de Uber y el segundo, si son trabajadores, en qué horarios trabajan para Uber.

Tres tribunales inferiores del Reino Unido han determinado que los conductores de Uber son “trabajadores”, lo que significa que tienen derecho a beneficios que incluyen salario mínimo y pago de vacaciones. También determinaron que se consideraba que los conductores estaban trabajando para Uber cada vez que tenían la aplicación Uber encendida, en el área en la que se les permitía conducir, y estaban “listos y dispuestos” para conducir.

Los fallos llevan al “resultado absurdo” de que los conductores podrían encender su aplicación Uber y otras aplicaciones de conducción, incluidas las de la competencia de Uber, y reclamar el salario mínimo nacional a cada uno de los operadores por el mismo período de tiempo, dijo el abogado de Uber, Dinah Rose, el martes en documentos preparados para la corte.

Si los conductores se consideran trabajadores, al contrario de lo que argumenta Uber, solo podrían estar trabajando mientras conducen pasajeros en viajes confirmados, dijo.

‘Centro del servicio’

El director ejecutivo, Dara Khosrowshahi, dijo en 2018 que la demanda aborda a un asunto que está “en el centro del servicio”. Una pérdida puede alterar el negocio de la compañía en la floreciente economía del Reino Unido, y también significa que tiene que pagar el impuesto al valor agregado de sus tarifas.

“Eso elevará sus tarifas y eso es bastante perjudicial para un negocio que compite en precio”, dijo Maugham.

Si bien Uber ha introducido medidas para los conductores, incluido un seguro y 14 días de pago por enfermedad para cualquier persona con síntomas de covid-19, la apelación del martes se basará en hechos de hace cuatro años, cuando se presentó el caso.

“La gran mayoría de los conductores quiere trabajar de forma independiente, y en los últimos años hemos realizado cambios significativos en nuestra aplicación para ofrecer más beneficios con total flexibilidad”, dijo Jamie Heywood, gerente general regional de Uber para el norte y este de Europa, en un comunicado.

Uber ha tenido reveses en otras capitales europeas, incluida Francia, donde un tribunal penal multó a la compañía y a dos ejecutivos por un total de 850.000 euros (US$972.000) en 2016.

Una derrota en la Corte Suprema del Reino Unido devolvería el caso al Tribunal de Empleo de Londres, lo que podría obligar a Uber a pagar una suma sustancial a los conductores. Los abogados de GMB, el sindicato que presenta la demanda, dicen que decenas de miles de conductores de Uber podrían tener derecho a un promedio de 12.000 libras (US$15.200) cada uno.

“Uber persiste en usar el sistema legal para evitar sus responsabilidades con nuestros miembros”, dijo Susan Harris, directora legal de GMB, por correo electrónico.

El caso surge de un fallo del tribunal de 2016, y la apelación de Uber se enfrenta a un precedente legal difícil.

Probablemente, a finales de este año habrá una decisión sobre el caso de Uber.

Licencia en Londres

El caso sobre la licencia de Uber regresa a los tribunales en septiembre por segunda vez en dos años. Transport for London le quitó a la compañía su permiso para operar en noviembre debido a que no pudo verificar adecuadamente las identidades de los conductores y salvaguardar el servicio para los pasajeros.

En 2018, un tribunal de magistrados de Londres otorgó una licencia de 15 meses con condiciones. La licencia era mucho más corta que su permiso anterior de cinco años y más corta que la aprobación de 18 meses que solicitó en la audiencia.

Transport for London dijo en una declaración enviada por correo electrónico que ahora será un magistrado quien determinará si Uber cumple con los requisitos.

Uber podría apelar si pierde, un proceso que podría tardar años mientras continúa operando. Esta vez, Uber tendrá que demostrarle a la misma magistrada que no es un infractor reincidente, luego de que ella criticara la “actitud entusiasta” del equipo administrativo anterior, en la apelación de 2018.

Nota Original:Uber Faces ‘End of the Road’ in U.K. Battle Over Employee Status

©2020 Bloomberg L.P.