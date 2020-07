Fórmula 1/GP Hungría.- Sainz: "Venía en una vuelta bastante buena y el último sector se me ha hecho bola"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha lamentado que lleva "todo el fin de semana con problemas" en el Gran Premio de Hungría, donde saldrá noveno tras una sesión de calificación en la que estaba completando "una vuelta bastante buena" hasta que llegó al fatídico último sector.



"Estoy sufriendo bastante con el tren trasero en el coche. Llevo todo el fin de semana con problemas. Venía en una vuelta bastante buena y el último sector se me ha hecho bola y he perdido lo que llevamos perdiendo todo el fin de semana en el último sector", lamentó Sainz en declaraciones a Movistar+ que recoge Europa Press.



El madrileño explicó la táctica empleada este sábado en Budapest. "Visto lo apretada que estaba la parrilla y lo mal que íbamos este fin de semana, ya estaba planeado poner dos juegos de blandos en la Q1. Luego hemos visto que se podía poner a llover en la Q3 y hemos decidido poner set de neumáticos nuevos al principio", transmitió.



De cara a la carrera, Sainz avisó de que su posición no le permite ser optimista. "Si mañana los neumáticos tienen la misma degradación que el viernes, salir noveno es lo peor que puedes hacer porque tienes neumático blando y hay muchísima degradación. No sé si Renault lo ha hecho aposta, pero salir undécimo o duodécimo podría ser muy bueno para ellos de cara a mañana", dijo.