Japón excluye a Tokio de su campaña de apoyo al turismo por el auge de contagios

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, en una videoconferencia este viernes en Tokio. EFE/EPA/JAPAN'S CABINET PUBLIC RELATIONS OFFICE HANDOUT

Tokio, 17 jul (EFE).- El Gobierno de Japón anunció este viernes que ha decidido excluir a la región de Tokio de su polémica campaña dirigida a fomentar el turismo nacional, ante el auge de contagios de COVID-19 en la capital.

Tras las crecientes críticas recibidas de las autoridades regionales, el Ejecutivo que lidera Shinzo Abe ha optado por esta modificación en su iniciativa diseñada para reactivar el sector turístico nacional, castigado por las restricciones que prácticamente impiden la llegada de visitantes extranjeros.

El panel de expertos médicos que asesora al Ejecutivo "ha dado el visto bueno a la campaña 'Go To Travel' sin incluir a Tokio", dijo hoy Kazuyoshi Akaba, ministro de Transporte y Turismo, en una rueda de prensa.

Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta que en Tokio "el número de contagios es elevado e incluso supone casi la mitad del total en Japón", indicó el ministro, quien añadió que la prioridad del Ejecutivo es "tomar medidas contra el coronavirus".

Hoy, por segundo día consecutivo, Tokio registró un nuevo récord en el número de contagiados diarios por el nuevo coronavirus, 290 casos, por encima de los 286 infectados anotados este jueves. Con esa cita, las personas infectadas por el coronavirus en Tokio llegan a 8.930.

De las 46 prefecturas restantes, sólo una, la de Osaka, supera los 2.000 contagios, mientras que la amplia mayoría de ellas apenas se han visto afectadas por la pandemia al no llegar ni a los 200 casos.

En todo Japón, la cifra asciende a 23.658 casos tras el incremento diario del jueves de 623, la cifra más alta en tres meses, según los últimos datos oficiales.

La campaña "Go To Travel", que se pondrá en marcha el próximo día 22, consiste en descuentos para residentes que realicen viajes dentro del país, que podían alcanzar en gastos de desplazamiento y alojamientos hasta 20.000 yenes diarios (164 euros/ 187 dólares) .

El sector turístico nipón afronta desde hace meses un hundimiento del número de visitantes extranjeros debido a las amplias restricciones fronterizas que aplica Japón, que en la actualidad prohíben la entrada de viajeros de unos 130 países.

La campaña se suma a otras ayudas impulsadas por el Ejecutivo a particulares y empresas con el objetivo de favorecer la recuperación de la actividad económica tras el impacto de la pandemia.

Sin embargo, la desigual distribución de los contagios dentro de Japón hizo que numerosos Gobiernos regionales, entre ellos el de Tokio, rechazaran su puesta en marcha ante el riesgo de que pudiera causar una propagación de las infecciones por todo el territorio nipón.