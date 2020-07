Diego Torres comparte su música en las experiencias digitales de Mastercard

Fotografía cedida por Mastercard que muestra al cantautor argentino Diego Torres en una sesión de fotos. EFE/ Mastercard

Miami, 16 jul (EFE). - El cantante argentino Diego Torres tiene una cita con el público de América Latina y el Caribe el próximo sábado 18 de julio de la mano de Mastercard, que por medio de su plataforma digital Priceless está acercando el arte, la cultura, la gastronomía y el deporte a los hogares de una región en aislamiento por la COVID-19.

Torres, con éxitos que trascendieron las fronteras latinoamericanas como "Color esperanza", interpretará algunos de esos grandes temas en una nueva edición de las "Mastercard Music Sessions", en las que han participado ya artistas de la talla de la compositora cubana Camila Cabello.

La plataforma digital Priceless de la multinacional de servicios financieros y tecnología de pagos conecta a usuarios latinoamericanos con sus principales aficiones para que puedan disfrutarlas respetando el distanciamiento social que ayuda a prevenir el contagio del coronavirus.

Torres ha asegurado que esta alianza con Mastercard supone una "gran oportunidad" para llegar a mucha gente que está en casa con ganas de "encontrarse con sus artistas y las canciones que disfrutan" y que no pueden hacerlo porque por la pandemia no se celebran conciertos desde un escenario y con público.

Entre las experiencias en las que ha participado, el cantautor ha destacado aquellas que le han permitido "compartir música y charlas" con artistas a los que admira "muchísimo", como Rubén Blades y Juan Luis Guerra, o con los vídeos de ídolos deportivos argentinos como Diego Armando Maradona y Alfredo Di Stefano.

Además, Torres ha pedido responsabilidad ante lo que definió como una "situación compleja que no estamos acostumbrados a vivir", y ha confesado que, al estar acostumbrado a viajar, se ha sentido "feliz de estar en casa" por el aislamiento.

Es algo que nos ha hecho aprender "el arte de la convivencia", según sus propias palabras.

El concierto se podrá seguir en vivo por el canal de YouTube del propio cantante y contará con una retransmisión de los mejores momentos en la plataforma priceless.com.

El vicepresidente senior de Mercadotecnia y Comunicación de Mastercard América Latina y el Caribe, Roberto Ramírez, afirmó que Diego Torres es un "invitado especial" de estas nuevas vivencias virtuales.

"Entendemos que la realidad actual nos invita a cambiar y adaptarnos, por lo que debemos adecuar la forma en la que llevamos experiencias únicas a nuestros tarjetahabientes", añadió.