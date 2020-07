Salud.-La tomografía computarizada cardíaca puede duplicarse como prueba de osteoporosis

09/04/2012 TAC, tomografía ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD GE HEALTHCARE



Las pruebas de tomografía computarizada (TC) cardíaca realizadas para evaluar la salud del corazón también proporcionan una forma efectiva de detectar la osteoporosis, lo que puede acelerar el tratamiento a los no diagnosticados previamente, según un estudio publicado en la revista 'Radiology'.



La osteoporosis es una enfermedad que hace que los huesos se debiliten y se vuelvan vulnerables a las fracturas. Afecta a unos 200 millones de personas en todo el mundo. La detección y el tratamiento tempranos son importantes, ya que varias clases de medicamentos son efectivos para reducir el riesgo de fracturas, que tienen un costo devastador para las víctimas.



Un informe de la Fundación Nacional de Osteoporosis de Estados Unidos encontró el año pasado que casi el 20 por ciento de los beneficiarios de la tarifa por servicio de Medicare murieron dentro de los 12 meses de una nueva fractura osteoporótica. Las pruebas de densidad mineral ósea (DMO) pueden diagnosticar la osteoporosis, pero la cantidad de personas que se hacen estas pruebas es subóptima.



"La osteoporosis es una enfermedad prevalente, poco diagnosticada y tratable asociada con una mayor morbilidad y mortalidad --explica la autora principal del estudio, la doctora Josephine Therkildsen, del Hospital Herning, Unidad Hospitalaria Oeste, en Dinamarca--. Existe un tratamiento antiosteoporótico eficaz, por lo que es imperativo identificar a las personas con una mayor tasa de fracturas que puedan beneficiarse de dicho tratamiento".



La doctora Therkildsen y sus colegas analizaron recientemente la TC cardíaca, una prueba realizada para evaluar la salud del corazón, como una forma oportunista de detectar la osteoporosis. Debido a que la tomografía computarizada cardíaca también visualiza las vértebras torácicas, los huesos que forman la columna vertebral en la parte superior del tronco, es relativamente fácil agregar una prueba de DMO al procedimiento.



En el estudio participaron 1.487 pacientes que se sometieron a una TC cardíaca para evaluar la enfermedad cardíaca. Los participantes también se sometieron a pruebas de DMO de tres vértebras torácicas utilizando un software de CT cuantitativo.



De las 1.487 personas en el estudio, 179, o el 12%, tenían una DMO muy baja. Durante un seguimiento de poco más de tres años en promedio, 80 de los participantes, o el 5,3%, fueron diagnosticados con una fractura. La fractura estuvo relacionada con la osteoporosis en 31 de las 80 personas.



La asociación entre una densitometría ósea muy baja y una tasa más alta de fractura sugiere fuertemente que la DMO de la columna torácica puede usarse para guiar las medidas preventivas de osteoporosis y las decisiones de tratamiento, dijeron los autores del estudio.



Agregar la prueba de DMO a la TC cardíaca es factible y aplicable en un entorno clínico, según la doctora. Además, no agrega tiempo al examen y no expone al paciente a ninguna radiación adicional. De hecho, recuerda, los avances tecnológicos a lo largo del tiempo han reducido la dosis de radiación administrada en la TC cardíaca.



Las mediciones de DMO se pueden realizar utilizando imágenes de TC no mejoradas existentes siempre que se garantice un sistema de calibración adecuado, se monitoree continuamente la estabilidad del escáner y se implementen técnicas de adquisición de imágenes sistemáticas.



"Creemos que las pruebas oportunistas de DMO con tomografías computarizadas de rutina se pueden hacer con pocos cambios en la práctica clínica normal y con el beneficio de identificar a las personas con una mayor tasa de fracturas", destaca la doctora Therkildsen.



Aunque los investigadores usaron imágenes de TC cardíaca en el estudio, en teoría cualquier imagen de TC que incluya una vista de estructuras óseas relevantes podría usarse para medir la DMO. El desarrollo de software totalmente automatizado para mediciones de DMO mejora aún más la adaptabilidad y la conveniencia de este enfoque.



Investigaciones adicionales ayudarán a determinar los valores óptimos de corte de la DMO para el tratamiento al tiempo que proporcionan más datos sobre el riesgo de fractura según el género y las áreas del cuerpo.



El impacto de los factores de riesgo clínicos en combinación con la DMO medida a partir de tomografías computarizadas para la evaluación del riesgo de fractura también beneficiaría un estudio adicional. "Nuestro grupo de investigación se dedica a ampliar la investigación en este campo, ya que creemos que debe agregarse a la práctica clínica", señala la doctora.