El reconfinamiento de una zona enfrenta al gobierno de Cataluña con la justicia

Amplía con reacción del gobierno catalán y fuentes del gobierno, cambia origen ///Lérida, España, 13 Jul 2020 (AFP) - El reconfinamiento de una pequeña zona de Cataluña para frenar los contagios del coronavirus derivó este lunes en un pulso entre el gobierno regional, resuelto a implementarlo, y la justicia, que lo dejó en suspenso.Ante el aumento de casos de covid-19, el gobierno regional de Cataluña (noreste) ordenó a partir del domingo a medianoche el confinamiento de los habitantes de Lérida y varios municipios adyacentes, donde residen unas 160.000 personas.Esta zona, a 150 km de Barcelona, y algunos otros municipios colindantes (que suman en total 200.000 habitantes), están aislados desde hace una semana por el rebrote.Una jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rehusó el domingo ratificar las medidas incluidas en la resolución del gobierno regional, considerándolas "contrarias a derecho".En su decisión, consultada por la AFP, la jueza estima que el gobierno regional se extralimitó en sus funciones al limitar la libertad de movimiento de los ciudadanos, una medida que competería solo al Estado español.El presidente regional catalán, el independentista Quim Torra, rechazó este lunes el fallo judicial, y anunció que su ejecutivo emitirá un decreto ley en las próximas horas para brindar cobertura jurídica a los confinamientos."No estamos de acuerdo con la decisión, no la podemos aceptar", dijo Torra en rueda de prensa, dando por todavía "válida" la medida de confinamiento de Lérida.Torra dijo no "entender que para decisiones que se toman para la salud y la vida de los ciudadanos, pueda haber obstáculos burocráticos". "Perder tiempo es un lujo que no nos podemos permitir", subrayó.Este lunes en Lérida, abrieron muchos comercios y terrazas de cafés, y en las calles se podían ver personas portando mascarillas.Según la jueza, el ejecutivo catalán puede pedir al gobierno central que decrete un estado de alarma parcial para reconfinar la zona.Pero fuentes del gobierno español descartaron en estos momentos un nuevo estado de alarma, al estimar que las regiones, competentes en materia de sanidad, cuentan con los instrumentos necesarios para hacer frente a los nuevos focos de contagio.El estado de alarma es un régimen de excepción que permitió al gobierno español imponer a mediados de marzo un confinamiento muy estricto de la población, levantado totalmente el 21 de junio.Desde el inicio de la pandemia, la zona de Lérida registró 3.180 casos de coronavirus y 137 decesos.Varias decenas de focos están activos actualmente en España, fuertemente golpeada por la pandemia, que provocó más de 28.400 muertos.