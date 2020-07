URGENTE ¥ El mundo no recuperará la normalidad previa a la pandemia en un "futuro previsible" (OMS)Ginebra, 13 Jul 2020 (AFP) - El mundo no recuperará la "vieja normalidad en un futuro previsible", avisó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), al día siguiente de reportar un record de 230.000 nuevos contagios de covid-19 en un día."El virus sigue siendo el enemigo público número uno, pese a que las acciones de muchos gobiernos y personas no lo reflejan", declaró a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, antes de advertir que "muchos países van en la mala dirección".apo/rjm/af/mb