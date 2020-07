El 43 % de las acciones del portafolio de Warren Buffet son títulos de Apple

La transición de los chips de Intel a los fabricados directamente por Apple y basados en la llamada arquitectura ARM es algo con lo que se ha venido especulando durante años en la industria, y todo indica que finalmente ha llegado el momento de que se produzca el cambio y salga al mercado el primer Mac basado en ARM en 2021.EFE/Diego Azubel/Archivo

Nueva York, 8 jul (EFE).- El 43 % del portafolio de inversiones del veterano inversor Warren Buffett, apodado coloquialmente como el "oráculo de Omaha", se corresponden con títulos de la tecnológica Apple en los que el magnate ha invertido a través de su firma, Berkshire Hathaway, unos 91.300 millones de dólares de un total de 213.600 millones.

En total, la cartera de Buffett cuenta con inversiones en 46 valores distintos que si se suman entre sí, y exceptuado el peso de Bank of America, no alcanzan el porcentaje que Buffett ha invertido en la empresa de la manzana, según apuntaron medios especializados este miércoles.

En una entrevista que el inversor concedió a la cadena CNBC a principios de año, Buffett manifestó que para desempeñar su actividad bursátil no piensa en Apple como en una simple acción sino como su "tercer negocio", del que suele alabar sus "ventajas competitivas" respecto a otras firmas rivales y el liderazgo de su primer ejecutivo, Tim Cook.

"Es probablemente el mejor negocio que conozco en el mundo", consideró el magnate entonces, cuyo portfolio contradice uno de los principales consejos que suele dar a inversores principiantes.

"Diversificar es protegerse de la ignorancia", llegó a decir el multimillonario, quien en medio de la pandemia ha sido noticia por haberse deshecho de todas sus acciones de compañías aéreas y aventurar que este sector sufrirá cambios estructurales que invitaban a vender los títulos de estas empresas.

En los últimos años, las inversiones de Berkshire Hathaway ponen de manifiesto que el 80 % de los fondos de este gigante de la bolsa basculan en torno a tres sectores, el financiero, el tecnológico y el de bienes esenciales; y que la mayor parte del dinero corresponde con cuatro o cinco grandes compañías.

A lo largo de su vida, Warren Buffet logró convertir una inversión de 10.000 dólares a mediados de 1950 en una fortuna en 2020 de más de 80.000 millones de dólares y ha conseguido reportar a sus clientes más de 400.000 millones de dólares en beneficios a la par que ha realizado importantes contribuciones a entidades filantrópicas como la fundación de Bill y Melinda Gates, de la que forma parte.