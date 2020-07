Los latinos superan los 60 millones en EE.UU. pero su crecimiento se ralentiza

El ritmo quinquenal de crecimiento de la población latina, que fue del 4,5 % entre 1990 y 1995, alcanzó su cima en los cinco años siguientes llegando al 4,8 %, y desde entonces ha ido disminuyendo para ser del 1,9 % entre 2015 y 2019. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Washington, 7 jul (EFE).- La población latina de Estados Unidos se ha multiplicado más de seis veces desde 1970 y el año pasado superó la marca de 60,6 millones de personas, pero su crecimiento se ha hecho más lento, según un informe divulgado este martes por el Centro Pew.

La institución, que sustentó su análisis en las cifras de la Oficina del Censo, indicó que el ritmo de crecimiento se ha aminorado al disminuir la cifra anual de nacimientos en mujeres hispanas y la inmigración, particularmente desde México, ha decrecido en años recientes.

El censo de 1970 contó en el país a 9,6 millones de latinos y la cifra llegó a 35,7 millones en 2000. Entre 2010 y 2019 la proporción de hispanos entre la población de Estados Unidos creció del 16 % al 18 %, según el informe.

"Los latinos contabilizaron el 52 % del crecimiento de toda la población en este período y son ahora el segundo grupo étnico más numeroso después de los blancos no hispanos", añadió.

El ritmo quinquenal de crecimiento de la población latina, que fue del 4,5 % entre 1990 y 1995, alcanzó su cima en los cinco años siguientes llegando al 4,8 %, y desde entonces ha ido disminuyendo para ser del 1,9 % entre 2015 y 2019.

"A pesar de esta disminución el ritmo de crecimiento de población latina sigue superando el de otros grupos", señaló el informe. "La población blanca disminuyó con una tasa promedio de crecimiento que estuvo levemente por debajo de cero entre 2015 y 2019, en tanto que la población afroamericana creció en menos del 1 % por año en el mismo período".

Desde 2010 hasta el año pasado, la población latina en el sur del país aumentó en un 26 %; la del medio oeste y el noreste subió un 18 % respectivamente; y la del oeste se incrementó en un 14 %.

Pew señaló que los estados con el crecimiento más rápido de la población hispana tienden a ser los que tienen cifras relativamente pequeñas de latinos y no se encuentran en el sur.

Así, por ejemplo, la población latina de Dakota del Norte aumentó un 129 % desde 2010 a 2019, cuando llegó a 31.500 personas, aunque ese estado y el Distrito de Columbia figuraron en el puesto 48 entre los 50 del país en la cifra de latinos.

En esa década, la población latina de Dakota del Sur creció en 66 %, la de Montana en un 50 %, la de New Hampshire en un 48 % y la del Distrito de Columbia en un 42 %.

Entre los 3.141 condados de Estados Unidos, el que tiene la mayor número de latinos es Los Ángeles, con 4,88 millones de personas que representan el 49 % de la población en esa jurisdicción, seguido por el condado de Harris, donde se asienta Houston (Texas), con 2,06 millones de personas y el 49 % de la población.

Pero los condados donde los latinos son mayoría son Miami-Dade (Florida) con el 69 %, el condado de Bexar (Texas), con el 61 %, y los condados californianos de San Bernardino (54 %) y Riverside (50 %).

En total, en 2019, había 11 condados con más de 1 millón de residentes latinos, incluidos Maricopa (Arizona), Cook (Illinois) y Riverside (California).

Los latinos son, asimismo, uno de los grupos raciales o étnicos más jóvenes del país, aunque su edad media ha ido aumentando en la última década.

En 2019 la edad media de los latinos era 27 años y en 2019 fue de 30 años, comparado con la edad media de los blancos, que en ese período subió de 42 a 44 años, y la de los afroamericanos, que envejecieron como grupo de 35 a 38 años.