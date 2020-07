Opositor Abinader lidera votación por presidencia de Dominicana con 20% de votos escrutados

Actualiza con primer boletín. ///Santo Domingo, 6 Jul 2020 (AFP) - El opositor Luis Abinader lidera los escrutinios de las elecciones de este domingo por la presidencia de República Dominicana, según el primer boletín oficial, con 20% de los votos computados.Abinader, un empresario de 52 años, concentra 54,7% de los votos contabilizados en el primer balance de la Junta Central Electoral (JCE), totalizando 480.970 sufragios. De mantenerse esa tendencia, el centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sería desplazado tras permanecer 16 años en el poder.El principal candidato opositor se postuló por el socialdemócrata Partido Revolucionario Moderno (PRM), que aprovecha una división del PLD del presidente saliente Danilo Medina. El oficialista Gonzalo Castillo, de 59 años, acumula 36,02% de los votos contabilizados en el primer reporte, 320.408. Mientras que el expresidente Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012), aspirante por un movimiento propio que fundó tras romper con el PLD, se lleva 8,8%, 78.266.El resto de los votos se los reparten Guillermo Moreno (0,96%), Ismael Reyes (0,07%) y Juan Cohen (0,07%), candidatos de agrupaciones minoritarias.Tras un proceso celebrado en medio de una explosión de casos de COVID-19, al que los votantes acudieron utilizando mascarillas y guardando dos metros de distancia en las filas, los colegios electorales cerraron a partir de las 17H00 locales (21H00 GMT).En camino a las votaciones, las principales encuestas proyectaban como triunfador a Abinader, aunque no necesariamente con el 51% de los votos requerido para ser proclamado en primera vuelta. Una eventual segunda vuelta, de ser necesaria, se haría el 26 de julio. "Hoy en la noche yo seré el presidente de todos los dominicanos", aseguró temprano Abinader, cuando acudió a votar. Castillo fue más prudente, limitándose a recomendar a los dominicanos que votaran "con el corazón".Unos 7,5 millones de dominicanos estaban convocados a elegir presidente, vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes en el Parlamento Centroamericano. - Récord de contagios - Las elecciones inicialmente estaban previstas para el 17 de mayo, pero fueron pospuestas debido a la pandemia.República Dominicana rompió este domingo su récord de número de contagios diarios, con 1.241 casos reportados, según las autoridades sanitarias. El sábado, la cifra de casos diarios había superado por primera ocasión el millar.El país caribeño, desde el primer contagio el pasado 1 de marzo, registra 37.425 casos y 794 muertes por COVID-19.Un miembro de la misión de observación electoral enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que viajó a la isla desde Washington, "dio positivo" por coronavirus y se encuentra "aislado", informó el ente continental en Twitter.La OEA tiene un equipo de 67 personas en la isla, en unas elecciones supervisadas por 151 observadores internacionales.No se vieron grandes aglomeraciones a lo largo de la jornada, una meta que había sido trazada por la Junta Central Electoral (JCE) frente a la pandemia."(El proceso es) bastante fluido y muy bien organizado. La verdad no me lo esperaba", dijo a la AFP Maribel Román, una asesora de negocios de 47 años que acudió a las urnas convencida de que las votaciones serían un "éxito" pese al temor por el nuevo coronavirus. Las votaciones se desarrollaron con normalidad, a excepción de un incidente aislado que dejó un muerto y un herido en Santo Domingo, cuando una discusión derivó en "un tiroteo", según informó la policía.En elecciones previas en Dominicana se han registrado discusiones políticas que terminan en violencia. En los comicios municipales de febrero pasado, suspendidos por problemas técnicos, hubo dos fallecidos por disparos en Santo Domingo y Barahona (sur). - Desafío económico - La COVID-19 obligó a una declaratoria de emergencia nacional que estuvo vigente hasta el 30 de junio pasado.El gran reto del candidato presidencial ganador girará en torno a la economía. Después de siete años de crecimiento en torno al 5% anual, el desafío será retomar ese dinamismo una vez pase la pandemia. El nuevo coronavirus ha afectado una de las principales fuentes de ingresos del país, el turismo (8% del PIB), pues las fronteras se mantuvieron cerradas entre el 20 de marzo y el 30 de junio para frenar la propagación de la enfermedad. En abril, el PIB registró una contracción de 29,8% sobre igual mes de 2019 debido al impacto de las medidas de confinamiento.str/atm/erc/lda -------------------------------------------------------------