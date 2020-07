Ardern inicia la campaña electoral en NuevaZelanda con una popularidad histórica

EFE/EPA/BEN MCKAY AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Sídney (Australia), 5 jul (EFE).- La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dio este domingo inicio a la campaña electoral de cara a los comicios del 19 de septiembre en los que parte como gran favorita y con una popularidad histórica.

La mandataria, alabada internacionalmente por su gestión contra la pandemia de la COVID-19, instó a sus compañeros del Partido Laborista a "seguir con el trabajo" en beneficio de la nación oceánica durante un discurso en el congreso de la formación política, celebrado hoy en Wellington.

Conforme a las últimas encuestas, los laboristas podrían revalidar el poder con mayoría en el Parlamento, aunque Ardern ha señalado alguna vez la posibilidad de volver a formar coalición con el partido nacionalista New Zealand First y el Partido Verde.

Los sondeos apuntan además la tremenda popularidad entre los neozelandeses de la actual primera ministra y candidata, de 39 años, quien durante su primer mandato ha salido reforzada después de varias crisis como el ataque supremacista de Christchurch, la erupción del volcán de White Island o la pandemia de la COVID-19.

Aunque su gobierno también ha recibido críticas al no lograr atajar problemas como la desigualdad entre la población o controlar los precios de la vivienda.

Con promesas de ayuda a la financiación de pequeños y medianos negocios -que generan alrededor de un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) de Nueva Zelanda- para paliar los efectos económicos derivados de la pandemia, Ardern dio el pistoletazo de salida en la campaña.

"Al igual que no había un manual para luchar contra la COVID-19, no existe un manual para la recuperación", señaló la mandataria durante el discurso inaugural, retransmitido por las redes sociales.

La dirigente laborista también se comprometió a la creación de empleo, inversión en infraestructuras y promocionar una política medioambiental sostenible.