La pandemia y los JJOO ponen a prueba el liderazgo de Yuriko Koike en Tokio

Yuriko Koike en una imagen de archivo. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Tokio, 4 jul (EFE).- La pandemia de COVID-19 y el retraso de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta 2021 han puesto a prueba el liderazgo de Yuriko Koike, la gobernadora de la capital y aspirante a ser reelegida para el cargo en los comicios que se cierran este domingo.

La veterana política conservadora es la favorita indiscutible para repetir en el puesto, uno de los más influyentes de Japón al tratarse de la prefectura más poblada del país (casi 14 millones de habitantes) y que supone un quinto de la economía nipona.

Koike, de 67 años, conquistó el Gobierno tokiota en 2016 como candidata independiente, y además de ser una de las escasas mujeres con un cargo de relieve en la anquilosada política nipona, es considerada una potencial candidata al dirigir el Ejecutivo central en los próximos años.

REFORZADA POR LA PANDEMIA

La gobernadora tokiota ha acaparado protagonismo desde ese puesto a la hora de plantar cara al coronavirus en la capital, la región nipona más afectada por el patógeno con aproximadamente un tercio de los 19.000 contagios registrados en todo Japón.

Mientras que el primer ministro, Shinzo Abe, ha sido diana de numerosas críticas y ha visto mermada su popularidad por la gestión de la pandemia, el papel de Koike "ha parecido decisivo" para aplicar medidas como declarar la emergencia sanitaria, según explica a Efe Yuko Kasuya, politóloga y profesora de la Universidad de Keio.

Además de ofrecer ruedas de prensa virtuales diarias durante la fase más acuciante de la pandemia, Koike ha popularizado algunos de los mensajes que más han calado entre los japoneses, entre ellos "social distancing" y "stay at home " ("distanciamiento social" y "quédense en casa", en inglés).

"Es muy buena manejando los medios de comunicación de masas. Gracias a que fue presentadora televisiva antes que política, sabe que la apariencia es mucho más importante que la sustancia", señala la citada politóloga, quien considera que Koike "no puede presumir de muchos logros" como gobernadora pese a su popularidad.

Koike cuenta con un respaldo de entre el 60 % y el 70 % de los votantes para las elecciones del domingo, y es seguida muy de lejos por el mejor situado de los candidatos de la oposición, Kenji Utsunomiya, con un 20 % de intención de voto, según una encuesta de la agencia local Kyodo.

Tras la abrumadora victoria de Koike en los pasados comicios regionales, el Partido Democrático Liberal de Abe ha optado por no presentar a ningún candidato para estas elecciones, a pesar de gozar de una amplia mayoría en el parlamento nacional.

Debido a la pandemia, también se han sustituido los actos tradicionales de campaña como mítines y tours de candidatos por intervenciones y debates en línea, y se ha promovido la votación anticipada durante los 17 días que han estado abiertas las urnas para evitar aglomeraciones, entre otras medidas preventivas.

EL DEBATE SOBRE LOS JJOO

Durante su campaña, Koike ha apoyado el plan de celebrar unos JJOO "simplificados" en 2021, en línea con lo propuesto por el Comité Olímpico Internacional y el Gobierno central tras decidirse retrasar los Juegos un año por la pandemia.

La gobernadora también ha prometido medidas para garantizar la seguridad sanitaria en la capital de cara al evento deportivo internacional, aunque no ha dado muchos detalles de sus planes en este sentido.

Entre sus oponentes, algunos defienden la cancelación definitiva de los Juegos dada la situación actual de la pandemia, mientras que otros proponen retrasarlos hasta 2024 ante el riesgo de que el movimiento de atletas y público pueda traer más contagios a Japón, donde las autoridades han dado por controlada la situación.

Uno de los partidarios de la cancelación es el líder del partido de reciente formación Reiwa Shinsengumi, Taro Yamamoto, quien ha advertido de que los Juegos podrían convertir a Tokio en una gigantesca "placa de Petri" debido a la continuada propagación global del virus y a la baja probabilidad de que haya una vacuna disponible a nivel global para el próximo verano.

Antonio Hermosín Gandul