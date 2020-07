Los Redskins de Washington anuncian "revisión exhaustiva" de su nombre

A Redskins logo outside FedEx Field, home of the Washington Redskins American football team, in Landover, Maryland, USA, EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Washington, 3 jul (EFE).- El equipo de fútbol americano los Redskins de Washington anunció este viernes que ha iniciado una "revisión exhaustiva" de su nombre, en medio de la ola protestas que ha sacudido a EE.UU. y ha dado paso al retiro de estatuas y símbolos esclavistas o al cambio de nombres que pudieran considerarse ofensivos.

En su cuenta de Twitter, la organización deportiva difundió un comunicado en el que da cuenta de la decisión "a la luz de los eventos recientes" en el país y los comentarios de la comunidad.

"Esta revisión formaliza las discusiones iniciales que el equipo he estado teniendo con la liga en las últimas semanas", añadió la nota de prensa.

Los Redskins, cuyo significado es "pieles rojas", han argumentado que su nombre es un homenaje a los americanos nativos, pero el equipo ha enfrentado décadas de retos legales por parte de grupos nativoamericanos que consideran esta denominación racista.

El propietario del equipo, Dan Snyder, quien se ha rehusado anteriormente al cambio del nombre al argumentar que "representa honor, respeto y orgullo", señaló en el comunicado que este proceso le permite al equipo "tener en cuenta no solo la orgullosa tradición e historia de la franquicia", sino las aportaciones de sus alumnos, patrocinadores y comunidad.

La declaración se conoce, sin embargo, un día después de que FedEx, principal patrocinador del estadio de los Redskins de Washington, informó en un comunicado que solicitó al equipo que cambie su nombre, según versiones de medios locales.

"Este tema es de importancia para mí y espero trabajar estrechamente con Dan Snyder para asegurarnos de que continuamos la misión de honrar y apoyar a los nativos americanos y a nuestros militares", afirmó por su parte el director técnico del conjunto, Ron Rivera.

Consideró que la revisión se hará "con el mejor interés de todos en mente".

El pasado 19 de junio, la a estatua de George Preston Marshall, exdueño de los Redskins de Washington, fue retirada del exterior del estadio RFK (Robert F Kennedy) por Events DC,que gestiona las operaciones del lugar, por considerar que simbolizaba a una persona "que no creía que todos los hombres y mujeres fueron creados iguales".

La muerte, el pasado 25 de mayo, de George Floyd tras un operativo durante el cual un policía blanco presionó el cuello de este afroamericano con la rodilla hasta asfixiarlo, ha dado paso a una ola de protestas para exigir el respeto de los derechos ciudadanos.

El pasado 17 de junio el fabricante de panqueques y siropes Aunt Jemima, propiedad de Pepsi, anunció el cambio de su nombre y su logotipo, basado en Nancy Green, una cocinera negra que nació como esclava en el siglo XIX.