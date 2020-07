METALES PRECIOSOS-Oro sube pese a crecimiento récord del empleo en EEUU

(Actualiza con valores al cierre del mercado a futuros en EEUU) Por Shreyansi Singh 2 jul (Reuters) - El oro revirtió su curso y subió el jueves, mientras el dólar se debilitaba, aunque el metal se negoció por debajo de un máximo de ocho años de la última sesión, ya que las perspectivas de recuperación económica mejoraron después de conocerse datos que mostraron un crecimiento récord de puestos de trabajo en junio. * El oro al contado subió un 0,4% a 1.777,04 dólares por onza a las 1742 GMT, manteniéndose cerca del máximo de ocho años de 1,788,96 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos subieron un 0,6% a 1.790 dólares la onza. * Las nóminas no agrícolas aumentaron en 4,8 millones de puestos de trabajo en junio, según los datos mensuales de empleo del Departamento de Trabajo, los más altos desde que el gobierno comenzó a llevar registros en 1939. * "Por lo general, el dólar debería fortalecerse con estos números tan fuertes, pero no lo ha hecho, lo que significa que la gente todavía está preocupada de que la economía no esté fuera de peligro", dijo Edward Meir, analista de ED&F Man Capital Markets. * El dólar presentó pocos cambios, habiendo caído a un mínimo de una semana frente a una cesta de divisas a principios de la sesión. * "No se puede juzgar la economía con un solo punto de datos de un día (...) La gente piensa que la economía se está recuperando y que la Reserva Federal no tendrá que estimular tanto", dijo Michael Matousek, jefe de comercio de U.S. Global Investors. * Sin embargo, las minutas de la última reunión de la Reserva Federal publicadas el miércoles señalaron el hecho de que "mantendrá las tasas bajas hasta el 2022, por lo tanto eso proporciona todavía una demanda por oro", agregó. * Las autoridades de la Fed analizan la posibilidad de revivir una promesa de la época de la Gran Recesión de mantener los tipos de interés bajos hasta que se cumplan algunas condiciones. * Los lingotes de oro, que no ofrecen rendimiento, han subido un 17% en lo que va de año, impulsados por las medidas de estímulo y los recortes de los tipos de interés de los bancos centrales. * Entre otros metales preciosos, el paladio cerró estable en 1.905,10 dólares por onza, el platino cayó un 0,7% a 810,10 dólares por onza, mientras que la plata subió un 0,2% a 17,97 dólares por onza. (Editado en español por Carlos Serrano)