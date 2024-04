Otxandiano advierte que no se puede pedir a EH Bildu que "asuma las hipotecas" de un acuerdo entre PNV y PSE-EE

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha advertido a PNV y PSE-EE que no se puede pedir a la coalición soberanista, una vez que jeltzales y socialistas alcancen un acuerdo de Gobierno, que "asuma las hipotecas de una fórmula de Gobierno que no refleja el mandato popular que emana de las urnas". En rueda de prensa en San Sebastián, Otxandiano ha calificado de "históricos y excepcionales" los resultados obtenidos por EH Bildu en las elecciones al Parlamento vasco del pasado domingo, con un "empate inédito entre las dos fuerzas abertzales en el Parlamento vasco, lo que nos sitúa en un mapa político nuevo". A su juicio, "ya estamos en un escenario político nuevo" y ha agradecido a los votantes de la coalición soberanista que han "posibilitado un cambio político". "Ahora toca interpretar los resultados y plantear el ejercicio que nos tiene que llevar a un nuevo Gobierno y una nueva gobernabilidad para abordar los retos que tiene este país a medio y largo plazo", ha apuntado. En este sentido, ha recordado que el Parlamento vasco resultante de estos comicios "arroja dos mayoría clarísimas, una soberanista abertzale, la mayor en su historia, una mayoría cualificada, y también una mayoría absoluta de izquierdas con 40 escaños". "Desde nuestro punto de vista toca hacer un proyecto de país que articule esas dos mayorías y ese mandato popular para afrontar los retos de este país", ha apuntado, para incidir, a continuación, que "el ejercicio de conformar o articular la gobernabilidad se tendría que basar en recoger ese mandato popular y articular esas mayorías". "El momento es ahora, es momento de tejer un gran acuerdo de país que articule un proyecto sólido y organice la gobernabilidad de tal forma que su objeto sea impulsar y poner en marcha ese proyecto de país", ha insistido. Sin embargo, ha temido que "se va a hacer, o ya se ha empezado a hacer, otra cosa", con un posible acuerdo de Gobierno entre PNV y PSE-EE que "rehúye esas mayorías y que se va a conformar sobre muchas hipotecas". "No se puede pedir a EH Bildu que después asuma las hipotecas de una fórmula de Gobierno que no refleja el mandato popular que emana de las urnas y que refleja este Parlamento", ha advertido. Otxandiano ha subrayado que "es el momento de tejer un gran acuerdo de país sobre un proyecto sólido y poner en marcha una gobernabilidad que responda a ese proyecto de país" y EH Bildu está "absolutamente dispuesta a acometer ese ejercicio". Además, ha criticado que por parte del PNV y PSE-EE en esta campaña electoral ha habido "una escenificación" de plantear "proyectos antagónicos, incluso valiéndose para ello de 'fake news' o tratando de tergiversar el proyecto político" de EH Bildu, es decir, que ha habido "un intento de escenificar que no era posible un espacio de encuentro, ni otra forma de gobernanza cooperativa". Frente a ello, ha recordado que EH Bildu ha insistido en la "necesidad de espacios de encuentro", los cuales ha "identificado". Para el candidato de EH Bildu "hay que dejar de lado fórmulas de Gobierno que son excluyentes y que, en este caso, consistirían en excluir a la segunda fuerza política pero que ya está empatada en escaños con la primera fuerza política". En este contexto, ha lamentado que teniendo en cuenta "la secuencia de acontecimientos durante esta semana, es evidente que estamos en una senda de continuidad y que lo que se pretende hacer es más o menos lo mismo que se ha hecho hasta ahora" con un gobierno de coalición entre PNV y PSE-EE. A ello ha añadido que "ni siquiera se ha respetado la cortesía parlamentaria y los usos y costumbres de la democracia parlamentaria" al no abrir "una ronda de contactos" con todos los partidos. "Si EH Bildu hubiese ganado las elecciones yo hubiese llamado a la segunda fuerza y a la tercera al día siguiente aunque sea para analizar la situación y conocer de primera mano las intenciones de cada cual", ha aseverado. POLÉMICA Preguntado por los periodistas sobre la polémica suscitada en campaña electoral a raíz de sus declaraciones sobre ETA, a la que se refirió como "grupo armado" y no "terrorista", Otxandiano ha opinado que "en cualquier caso, los resultados son históricos", por lo que, a su juicio, "la afección habrá podido ser mínima". Además, ha reiterado que "este tema tiene que estar fuera de los intereses electoralistas" y, a su juicio, "ha habido un interés electoralista también en la última semana con este tema".