El holding chileno Cencosud anuncia el cierre de sus tiendas París en Perú

Santiago de Chile, 30 jun (EFE).- El Grupo Cencosud, uno de los principales conglomerados de Chile y líder en el sector del retail, anunció este martes que a partir del 1 de julio cerrará las operaciones de todas sus tiendas París en Perú.

Asimismo, el holding informó en un comunicado de que en Chile las tiendas París absorberán otra de sus marcas de retail, Johnson, creando un nuevo formato denominado "París Express", enfocado en la comercialización de vestuario, calzado y deporte.

El conglomerado, controlado por el empresario chileno-alemán Horst Paulmann, tiene actualmente 11 tiendas en Perú, donde según la información ofrecida es el cuarto operador del mercado y "no se han logrado los resultados y participación esperada para garantizar la sostenibilidad de la operación".

El grupo detalló que los trabajadores de estas tiendas serán reubicados en la operación de Supermecados Wong y Metro con las condiciones salariales y de trabajo de esas marcas y aquellos que no aceptar podrán acogerse a un plan de retiro.

En Chile, los locales que no sean absorbidos serán cerrados en julio y agosto y los trabajadores serán reubicados por París en las distintas marcas de Cencosud, ofreciéndoles las condiciones salariales y de trabajo de estas banderas.

Aquellos trabajadores que no acepten dichas condiciones podrán también acogerse a un plan de retiro.

"Esta unificación de marcas permitirá potenciar la marca París en Chile, generando nuevas sinergias comerciales, operacionales y logísticas, fortaleciendo su estrategia omnicanal, y buscando mayor competitividad y sustentabilidad, ofreciendo mejor servicio, surtido y calidad a sus clientes", detalló el comunicado corporativo.

El Grupo Cencosud cuenta con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú y es dueño de los hipermercados Jumbo y de marcas como Paris, Johnson y Eurofashion.

A comienzos de mayo, estas tres filiales se acogieron a la Ley de Protección del Empleo de Chile, que permite a los trabajadores que hayan sido suspendidos por motivos relacionados con la pandemia de coronavirus cobrar el subsidio por desempleo, una medida que afectó a 7.731 trabajadores.