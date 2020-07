Bonos de América Móvil entre los mejores de Latinoamérica

(Bloomberg) -- La decisión de la operadora móvil latinoamericana América Móvil SAB de C.V. de comprar a la competencia ha contribuido a que su deuda en dólares supere a la de casi todas las demás empresas y Gobiernos de la región en lo que va de año.

Los bonos con vencimiento en 2042 solo iban por detrás de los de Coca-Cola Femsa SAB de CV y la deuda de Uruguay, según el índice Bloomberg Barclays. América Móvil, con sede en Ciudad de México, es el mayor operador de telefonía móvil de la región, y tiene una escala que contribuye a su eficiencia pese a que la región se ha convertido en un epicentro de coronavirus, dijo John Butler, analista sénior de telecomunicaciones de Bloomberg Intelligence en Nueva York.

“Las telecomunicaciones son un negocio de alto costo fijo donde la escala es lo más importante”, señaló. “Por lo que ello le da a América Móvil una ventaja clave”.

Los bonos de la compañía que vencen en 2042 ganaron casi 10 centavos desde finales de 2019 a 121 centavos por dólar, a pesar de una ola de ventas en marzo. Por su parte, los títulos con vencimiento en 2035 saltaron 11 centavos desde un mínimo a mediados de marzo. Incluso los bonos por US$1.000 millones con vencimiento en 2030 que América Móvil vendió en mayo subieron casi 6 centavos.

La compañía tenía 283 millones de suscriptores móviles a finales de marzo, tras ganar 3,5 millones con la adquisición de Nextel, dijo América Móvil en su informe de resultados del primer trimestre. El año pasado, también adquirió las operaciones en Guatemala y El Salvador de Telefónica.

Un incremento del tiempo de pantalla debido al distanciamiento social por el coronavirus también ayudó a contrarrestar los riesgos, dijeron Sul Ahmad y Velia Patricia Valdés Venegas, de Fitch Ratings. Según Fitch, las compañías de telecomunicaciones en toda la región sufrieron un impacto menor de la pandemia de coronavirus que otras industrias.

América Móvil es el operador de telecomunicaciones más fuerte en América Latina, escribieron los analistas el mes pasado, afirmando la calificación de la compañía de A- con perspectiva estable. La pandemia de coronavirus y las consiguientes medidas de cierre no restarán capacidad a la compañía para mantener una estructura de capital relativamente conservadora.

