Valverde confirma que estará en el Campeonato de España de Jaén. EFE/Atienza/Archivo

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- El ciclista murciano Alejandro Valverde confirmó este lunes en Altea que competirá en el Campeonato de España de fondo en carretera, que se disputará en la provincia de Jaén, entre Úbeda y Baeza, el 23 de agosto.

Al hablar de su calendario para este año, Valverde entiende que “el Mundial es durísimo" y que lo tiene "en la cabeza”, y confirmó además su presencia en el Campeonato de España, cuyo recorrido considera "muy duro". Ser campeón de España siempre hace muchísima ilusión", dijo en declaraciones que difunde la Real Federación Española de Ciclismo.

La selección española masculina está concentrada en Altea hasta el próximo 3 de julio. Este lunes completó su primera sesión de entrenamiento tras someterse el domingo a las pruebas para detectar posibles infecciones por COVID-19.

Alejandro Valverde, campeón del mundo en 2018, comentó: “El confinamiento ha sido raro para todos y lo importante es que ya estamos aquí concentrados con la selección. Gracias a ellos por el gran esfuerzo de realizar esta concentración. Yo me encuentro bien, con ganas e ilusión y trataré de hacer el mejor año posible”.

El siete veces medallista mundial considera que “es muy importante esta concentración". "Hay corredores jóvenes muy buenos; yo soy el más veterano e intento ayudar en todo lo que pueda, estar lo más cerca posible. Yo aprendo de ellos y ellos de mí”, señaló.

Desde el punto de vista médico, el doctor de la selección, Cesáreo López, dijo: “Para esta concentración hemos tomado todas las medidas preventivas posibles. Esta pandemia no va acabar tan pronto, posiblemente aún dure, pero esperemos que vaya perdiendo virulencia. Por nuestra parte tendremos que seguir tomando medidas”.

Pascual Momparler, seleccionador nacional, comentó: "Las medidas de seguridad y los protocolos han sido superimportantes para que esta concentración se llevara a cabo. El objetivo de esta concentración es preparar los Campeonatos de Europa y, además, estos días podemos disfrutar de una leyenda del ciclismo: Alejandro Valverde, que es el primero siempre en ayudarnos. Es muy importante que esté aquí ayudando a los jóvenes”.

“El objetivo es que esto no pare. Intentamos combinar a jóvenes con gente más experimentada para que el espíritu de la selección no se pierda. Mantener esa ilusión y esa piña que conseguimos cuando Alejandro ganó el Mundial”, apuntó Momparler.