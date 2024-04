Almeida ve "cesarismo" en Sánchez y cree que hay "problemas más urgentes" que manifestarse por el "amado líder"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve "cesarismo" en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga que España esté "pendiente" de la "voluntad y designio de una persona" y cree que hay "problemas más urgentes" que manifestarse en la puerta de Ferraz para decirle "al amado líder que se tiene que quedar porque no podemos vivir sin él". "Espero que los españoles podamos seguir nuestra vida, podamos seguir nuestra convivencia, podamos seguir teniendo un futuro todos juntos al margen de la vocación personalista, de la ambición egocéntrica y desmedida de Pedro Sánchez", ha lanzado el regidor al ser preguntado por qué espera de este lunes, cuando el presidente de España comunicará su decisión tras cinco días desde que explicase en una carta publicada en sus redes sociales que se tomaba un tiempo para reflexionar sobre si seguía al frente del Ejecutivo. Desde la salida de la 46ª edición de Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, Almeida ha insistido en que los españoles "no se merecen estar cinco días pendientes" de lo que hará Sánchez, una persona que, a su juicio, está decidiendo "por sí mismo y no por el mejor futuro" del conjunto de la ciudadanía. "Teníamos democracia antes de Pedro Sánchez, tendremos democracia después de Pedro Sánchez. Por tanto, lo que yo espero es mañana demostrar que España, tranquilamente, puede sobrevivir sin necesidad de estar pendiente de un caudillismo como el que ha demostrado estos días Pedro Sánchez", ha insistido el alcalde de la capital. Este sábado el PSOE celebraba un Comité Federal en la sede de Ferraz y lo convertía en un gran acto para trasladar ánimo a Sánchez. En la calle, miles de personas llegadas desde distintos puntos de España, en una movilización de última hora, coreaban consignas a favor del presidente. 'No estás solo' o 'basta ya' han sido algunos de los mensajes de los congregados, quienes cargaron también contra la "campaña de acoso y derribo" en su contra que denunció el propio Sánchez en su carta a la ciudadanía.