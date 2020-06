Egan puede ganar de nuevo el Tour, dice campeona de ciclismo colombiana

En la imagen el triple campeona de la Vuelta a Colombia, Ana Cristina Sanabria. EFE/Martin Alipaz/Archivo

Bogotá, 29 jun (EFE).- La triple campeona de la Vuelta a Colombia, Ana Cristina Sanabria, aseguró que su compatriota Egan Bernal (Ineos) puede ganar de nuevo el Tour de Francia y que otros colombianos también pueden vencer en la Vuelta a España y el Giro de Italia.

"Egan es una persona muy joven y se puede ganar el Tour de Francia, lo mismo que otras carreras como la Vuelta a España y el Giro de Italia, y estoy segura de que otros colombianos pueden llegar a ganarlas", dijo a Efe la corredora que hace parte del equipo Colombia Tierra de Atletas.

Bernal, actual campeón del Tour, sigue preparando en su natal Zipaquirá la defensa del título dejando de lado el debate sobre el corredor que liderará el equipo del que también hacen parte Chris Froome y Geraint Thomas.

Además de Egan, también estará Nairo Quintana, ganador del Giro 2014, la Vuelta 2016 y 2 veces segundo en el Tour, quien capitaneará al equipo francés Arkea Samsic.

Así mismo, el equipo Astana designó a Miguel Ángel 'Supermán' López como jefe de filas para el Tour, que se correrá del sábado 29 de agosto al domingo 20 de septiembre.

Por otro lado, Sanabria dijo también que debido a la pandemia del coronavirus el ciclismo será diferente pues, por recomendaciones médicas, en las carreras no se permitirá la cercanía con el público y tampoco entre los deportistas.

En esa dirección, dijo que está próxima a retomar los entrenamientos y que probablemente saldrá a la carretera con Rocío Parrado, la entrenadora del equipo femenino Colombia Tierra de Atletas.

Sanabria, que corrió en el mexicano Swapit Agolico y la escuadra italiana Servetto Giusta, todavía no sabe cuándo dejará de correr como profesional pero desde ahora prepara el camino para asegurarse un sustento económico para ella y su familia.

Ella hace parte de un grupo de deportistas que reciben apoyo para lograr sus metas deportivas a través del Café Atleta, un producto premium que se comercializa en redes sociales y destina el 10 % de sus ventas a diferentes disciplinas.

Además de Sanabria, reciben apoyo la fundación Esteban Chaves, dedicada a apoyar ciclistas; Braian Angola, basquetbolista que aspira a llegar a la NBA y que busca remodelar la cancha donde juegan los futuros talentos de su pueblo natal, Villanueva, en el departamento de Casanare.

También está el excapitán de la selección colombiana de rugby José Manuel Diosa, quien espera garantizar su legado como entrenador reuniendo el dinero necesario para terminar su carrera como licenciado en educación física.

Por ello, Sanabria explica que su meta particular es "comprar maquinaria para secar, tostar y vender el café sembrado en una finca de mis padres" ubicada en la población de Zapatoca, en el departamento de Santander.

Detalla que para ella el café es un tema apasionante porque sabe que, además de ser un producto que identifica a Colombia, a los ciclistas, a ella no le es desconocido.

"Crecí entre cafetales", dice Sanabria, quien espera que más adelante pueda hacer realidad su proyecto y cultivar un café especial que luego pueda comercializar.