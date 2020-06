Chile no aumentará venta de deuda en 2020 pese a mayor gasto

(Bloomberg) -- El Gobierno de Chile tomará dinero de sus fondos soberanos para hacer frente a la pandemia de coronavirus en lugar de aumentar las ventas de deuda planificadas para este año, dijo Andrés Pérez, jefe de asesores y coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda.

El Gobierno publicará dentro de los próximos días su calendario de ventas de bonos locales del tercer trimestre, enfocándose en los vencimientos de los bonos de referencia que presentó este año, dijo Pérez en una entrevista.

El Tesoro Público ha emitido alrededor de US$10.000 millones en bonos en los mercados locales e internacionales este año del total de US$12,700 millones que planea vender en 2020. El Tesoro no está considerando aumentar el límite máximo para el año para ayudar a cubrir los planes de estímulo fiscal.“Si queremos emitir más tenemos que pedir permiso al Congreso. Con lo que tenemos en caja y el FEES, tenemos más discreción para retirar y cubrir los gastos”, dijo Pérez.El Gobierno chileno ha anunciado planes de estímulo por alrededor de 7,9% del PIB en gastos reales para contrarrestar los efectos económicos de las cuarentenas por el covid-19, según el FMI. Espera ver que la relación deuda/PIB se acerque a 40% en 2021, desde menos de 30% en 2019. Su estimación de déficit fiscal para este año se elevó recientemente a 9,6% del PIB, desde 8%.Para detener la propagación del covid-19, inicialmente el Gobierno de Sebastián Piñera eligió una estrategia de “cierres dinámicos” en barrios o municipios específicos en lugar de una cuarentena a nivel nacional. La estrategia no logró contener el virus y Chile, un país con una población de 18 millones, ahora tiene más casos que España e Italia.De los aproximadamente US$2.700 millones de los bonos que quedan por vender el segundo semestre, la mayor parte debería concentrarse en el tercer trimestre y en los nuevos bonos de referencia, como los a 6 y 12 meses, que el Tesoro vendió por primera vez este año, y el BTP nominal a 2025, dijo Pérez.“Decidimos ajustar el mix de deuda para darle a emisores locales más espacio en los bonos locales”, dijo Pérez. “El mercado de bonos locales no ha sido tan activo, capaz que hubiera sido incluso menor”.

Nota Original:Chile to Stick to 2020 Debt Sale Plans Even as Spending Soars

©2020 Bloomberg L.P.