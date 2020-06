Inversores de EEUU más preocupados por elecciones que por covid

¿Quién espera que gane las elecciones de EE.UU.?

(Bloomberg) -- Las elecciones presidenciales en Estados Unidos son ahora la mayor preocupación para los inversores institucionales de renta variable, superando otros temas como una segunda ola de contagios por el coronavirus o las renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, según una encuesta realizada por RBC Capital Markets.

Casi un 75% de los encuestados dijeron estar preocupados por las elecciones de noviembre, un porcentaje mayor que los que se preocupan por una segunda ola de coronavirus o por los despidos, o incluso por una recuperación económica más lenta de lo esperado, escribieron estrategas de RBC liderados por Lori Calvasina en un informe el 24 de junio. A la pregunta, “¿qué le mantiene despierto por la noche?”, la respuesta más común fue las elecciones de 2020.

Si bien esas preguntas no especificaron el motivo exacto de la angustia, los analistas de Goldman Sachs Group Inc. señalaron recientemente la posibilidad de una subida de impuestos, que impactaría los beneficios, si los demócratas logran buenos resultados en noviembre. La encuesta de RBC mostró una creciente preocupación por la caída del presidente Donald Trump ante su contendiente Joe Biden.

“Nuestra encuesta recogió un cambio importante en la forma en que los inversores de renta variable de Estados Unidos ven una victoria de Biden”, dijo Calvasina. “Los pesimistas (por una victoria) de Biden aumentaron en nuestra encuesta de junio, en un alza por segunda encuesta consecutiva. El 60% ahora ve a Biden como un resultado pesimista o muy pesimista para el mercado de valores, frente al 24% en nuestra encuesta de diciembre de 2019”.

Alrededor del 65% en la encuesta consideraba la reelección de Trump como positiva o muy positiva para la renta variable.

Sin embargo, los expertos en política de Scowcroft han dicho que las preocupaciones de los inversores sobre una posible presidencia de Biden están fuera de lugar, y señalan que un segundo mandato de Trump podría no ser totalmente positivo para el mercado. Los pronósticos pesimistas previos sobre el mercado de valores por elecciones presidenciales a menudo no han funcionado bien para los estrategas.

El responsable de estrategia mundial de NatWest Markets Plc, James McCormick, dijo en un comentario el 22 de junio que la preocupación entre los inversores a una nueva ola de contagios podría cambiar pronto hacia lo que las “tendencias preocupantes de covid-19” podrían significar para las elecciones presidenciales.

“Parece un gran riesgo para los mercados de activos de Estados Unidos y el dólar a medida que nos acercamos al verano”, dijo.

La encuesta de RBC se realizó del 15 al 22 de junio y se basó en los aportes de 107 inversores institucionales, principalmente gestores de cartera centrados en Estados Unidos.

Alrededor del 56% de los encuestados dijo que las valoraciones de las acciones eran altas o muy altas. En cuanto al dólar, el 47% espera que se debilite en un período de los próximos seis a 12 meses, frente al 17% que anticipa una apreciación del billete verde.

Nota Original:U.S. Investors Worry More About Election Than Covid Wave: Survey

