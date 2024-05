Fernández (PP) agradece a Feijóo su participación en la campaña: "Se está dejando la piel"

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su participación en la campaña electoral, que ha intensificado esta semana: "Se está dejando la piel". Lo ha dicho en un mitin en Cornellà (Barcelona) con Feijóo; el presidente del PP en la provincia de Barcelona y número 2 de la lista, Manu Reyes, y el presidente en la ciudad, Manuel Casado. Fernández, que ha hecho una breve intervención para marcharse al debate de TV3 y Catalunya Ràdio de este martes por la noche, ha destacado que Feijóo "participa como uno más en la campaña". "Se está dejando la piel y de manera brillante, compartiendo con nosotros un momento histórico: la vuelta, un retorno del PP decisivo, fuerte, y que crece gracias a vosotros", ha afirmado dirigiéndose a los asistentes al mitin. SU COMPROMISO CON LOS CATALANES Ha compartido la historia de sus padres, que llegaron a Tarragona desde Asturias dos años antes de que él naciera: "Me decían que venir a Catalunya era venir al paraíso porque en aquel momento era una tierra admirada y respetada por todo el mundo", algo que considera que ahora no es así. Por eso ha dicho que se compromete a defender a todos los catalanes: "Por encima de todo, me comprometo y comprometo mi honor a que nadie más os llame catalanes de segunda ni extranjeros en vuestra tierra".