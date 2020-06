Ventas de carne enlatada se disparan durante pandemia

Latas de jamón Spam CheilJedang en línea de producción en fábrica de la empresa en Jincheon, Corea del Sur.

(Bloomberg) -- La demanda de carne enlatada está en auge en todo el mundo.

En Estados Unidos, las ventas aumentaron más de 70% en las 15 semanas que terminaron el 13 de junio. En el Reino Unido, el consumo de carne enlatada ha despegado. Incluso en Corea del Sur, donde este producto siempre ha sido popular, las ventas están creciendo al ritmo más rápido en años.

Al principio, las personas se aprovisionaban de productos con una lejana fecha de vencimiento por las condiciones de cuarentena. Luego, la escasez de algunos suministros de carne fresca, especialmente en EE.UU. también ayudó a impulsar las ventas. Ahora, la crisis económica sustenta la demanda.

Los ingresos explican fácilmente la tendencia. Con millones de personas sin trabajo en los últimos meses, los consumidores están buscando una forma de reducir los gastos comestibles, y están cambiando la carne fresca por variedades enlatadas. Pero también está sucediendo algo más profundo: un regreso a la comida reconfortante y la nostalgia en tiempos difíciles.

Ray Herras, estudiante graduado de Columbia University, es filipino-estadounidense. La carne enlatada ganó popularidad en las cocinas del sudeste asiático después de que las fuerzas armadas estadounidenses trajeran el jamón enlatado. Para Herras, la carne enlatada le recuerda su infancia.

“Crecí comiendo Spam. Está profundamente arraigado en la cultura filipina, pero en realidad no comía Spam sino hasta la cuarentena”, dijo Herras, quien comenzó a agregarlo a sus compras de comestibles al menos cada dos semanas. No está seguro de cuánto tiempo más seguirá comprando, pero siempre es un elemento básico cada vez que “extraña su casa”, dijo.

Marfrig Global Foods SA, el gigante brasileño de carne de res, está experimentando un repunte similar en su negocio de Uruguay, que suministra carne en conserva a EE.UU. Se espera que las ventas del producto alcancen las 3.500 toneladas métricas este año, dijo Marcelo Secco, director ejecutivo de la unidad. El volumen sería casi el doble en comparación con 2019, cuando se vendieron alrededor de 1.800 toneladas, dijo.

Secco señala que el reciente salto en los precios de la carne en EE.UU. hace que los consumidores acudan a alternativas enlatadas. Algunos de los mataderos de ganado más grandes de EE.UU. se vieron obligados a cerrar a principios de este año después de los brotes de coronavirus que enfermaron a miles de trabajadores. Eso provocó que los precios de la carne al por mayor se duplicaran en aproximadamente un mes. Si bien el mercado ha vuelto a caer, la carne en conserva ha ayudado a suplir una escasez de productos.

Si bien el ritmo de las ventas estadounidenses de carne enlatada se ha desacelerado desde un aumento inicial cuando comenzaron las cuarentenas a mediados de marzo, todavía están muy por encima de los niveles de 2019. En la semana que terminó el 13 de junio, las ventas aumentaron 17%, según datos de Nielsen.

