El HSBC reanuda su plan de recortar 35.000 empleos por todo el mundo

Londres, 17 jun (EFE).- El banco británico HSBC reanudará su plan de recortar alrededor de 35.000 empleos por todo el mundo, tras haber puesto en pausa un programa de despidos por la pandemia, indicó este miércoles su director ejecutivo, Noel Quinn.

En un aviso interno dirigido a los trabajadores, el directivo justificó que los recortes que la entidad anunció el pasado febrero son "incluso más necesarios hoy" al afrontar el grupo "tiempos futuros complicados".

También adelantó que el HSBC congelará "la gran mayoría" de sus contrataciones externas y estudiará la reubicación del personal afectado por ese plan cuando sea posible.

"No podíamos poner en pausa las pérdidas de empleo de manera indefinida. Siempre fue una cuestión de 'cuándo' lo haríamos y no de si lo haríamos", explicó Quinn en su mensaje.

El pasado febrero, el banco anunció que planeaba recortar 235.000 empleos de su fuerza laboral hasta dejarla en unos 200.000 durante los próximos tres años, como parte de un programa de reestructuración más amplio a fin de ahorrar 3.600 millones de libras en costes.

El grupo no dio detalles pero precisó que esos recortes serían "significativos" en el Reino Unido, donde la entidad da trabajo a unas 40.000 personas.

El pasado abril, a consecuencia de la pandemia, el HSBC decidió poner en pausa esos programas de recortes.

"Ojalá pudiera decir que los próximos meses verán un regreso a la normalidad, pero es improbable que ese sea el caso", dijo Quinn a sus trabajadores.

Agregó que, al contrario, "la realidad es que las medidas y el cambio anunciado en febrero son ahora, incluso más necesarios".

Tras el anuncio, el sindicato Unite arremetió contra esa entidad por reanudar el programa de despidos durante la crisis y le conminó a "apoyar a su equipo ahora más que nunca".