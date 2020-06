Disfrute estas playas en África con certificado covid en mano

(Bloomberg) -- Túnez promete que estará listo para mantener a los vacacionistas a salvo del coronavirus cuando vuelva a abrir a fines de junio. Pero hasta ahora, ninguna de las principales compañías de turismo ha reservado habitaciones para la temporada de verano, según el ministro de Turismo, Mohamed Ali Toumi.

Algunos operadores han expresado reservas sobre el requisito de llevar un certificado de prueba que demuestre que el visitante no tiene el virus, emitido no más de 72 horas antes de la llegada, dijo el ministro el lunes en una entrevista.

El turismo es una fuente principal de ingresos para la nación del norte de África, que atrajo a 9,5 millones de visitantes en 2019 y está tratando de poner en marcha una economía que se estancó en medio de años de luchas políticas y ataques terroristas esporádicos.

Después de aproximadamente ocho días sin nuevos casos de virus, Túnez ha reportado pequeños aumentos diarios desde el 12 de junio. Aun así, el brote ha sido manejable, con 1.125 infecciones y 49 muertes.

Las autoridades comenzaron a aliviar las restricciones a principios de este mes, y los centros turísticos podrán recibir turistas con una capacidad de 50% a partir del 27 de junio en virtud de un plan para abrir fronteras y reanudar los vuelos, dijo Toumi.

El Club Med abre nuevamente sus puertas

“Los hoteles tendrán que aplicar reglas de distanciamiento social y ofrecerán platos individuales en lugar de un buffet abierto”, dijo. Incluso habrá restricciones en las piscinas, donde los bañistas tendrán que mantenerse a tres metros de distancia, dijo.

Los visitantes del país, que es famoso por sus playas y bulliciosas ciudades históricas, estarán autorizados a visitar museos, monumentos y sitios arqueológicos, y tendrán la oportunidad de hacerse una nueva prueba de detección de coronavirus antes de partir.

Túnez intenta unirse a una prudente reapertura en todo el Mediterráneo. Grecia comenzó a permitir la entrada de visitantes extranjeros esta semana, con diferentes normas según el lugar de origen. España, por su parte, tiene contemplado abrir sus fronteras con todos los miembros de la zona Schengen el 21 de junio.

Egipto dice que se permitirán vuelos internacionales a partir del 1 de julio y que al menos tres provincias que albergan centros turísticos, incluida la costa del Mar Rojo, están reabriendo con precaución.

No hay garantía de éxito. Según una encuesta reciente de YouGov, cerca de 43% de los alemanes no está planeando vacaciones de verano en absoluto este año. En el Reino Unido, los posibles vacacionistas tienen que tener en cuenta un probable período de cuarentena de 14 días a su regreso.

Funcionarios tunecinos se centran en los mercados tradicionales, incluidos Alemania, Rusia, Francia y el Reino Unido, así como en vecinos como Argelia, tratando de explicar las medidas introducidas para prevenir nuevos brotes del virus.

Túnez esperaba superar los 10 millones este año, generando 7.000 millones de dinares (US$2.500 millones) para una economía que lucha por acelerar el ritmo desde la Primavera Árabe. Pero ahora anticipa ingresos de un máximo de 2.800 millones de dinares en 2020, dijo Toumi.

No espera que la industria se recupere realmente hasta el próximo año, e incluso eso podría depender del desarrollo de una vacuna exitosa contra el covid-19. El Gobierno ha otorgado 500 millones de dinares en créditos blandos y financiamiento para el sector turístico a fin de contrarrestar el impacto del virus y proteger los empleos.

“Necesitamos turistas y divisas para salvar la temporada turística, pero esto no será a expensas de la salud y la seguridad” de los visitantes, dijo Toumi. “Túnez está a salvo”.

