Kim Jong destruye oficina conjunta de Corea en reprensión a Seúl

(Bloomberg) -- Corea del Norte hizo explotar una oficina de enlace intercoreana en su lado de la frontera, en una forma de reprensión a Seúl aparentemente diseñada para atraer la máxima atención mundial con poco riesgo inmediato de guerra.

La medida representó la provocación más grave de Corea del Norte en años y sigue a una serie creciente de amenazas contra el Gobierno del presidente surcoreano, Moon Jae-in’s. La Agencia Central de Noticias Coreana, de control estatal, dijo en un comunicado que la oficina, el logro más concreto de una serie de cumbres entre las dos Coreas en 2018, fue “trágicamente convertida en ruinas por una explosión terrible”.

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur calificó la demolición de la instalación de 18.000 millones de wones (US$15 millones), que sirvió como embajada de facto para los dos países, como un “acto sin sentido” que “destruyó las esperanzas de aquellos que deseaban la paz en la Península Coreana”. El Consejo de Seguridad Nacional del país advirtió a Corea del Norte de una fuerte respuesta si tomaba más medidas, pero no dio indicios de represalias inminentes.

La destrucción del edificio se produce aproximadamente una semana después de que el régimen de Kim Jong Un’s abandonara sus operaciones en las instalaciones financiadas por Corea del Sur, lo que permitía a los funcionarios de ambos lados comunicarse durante todo el día. Corea del Norte ha estado tratando de aumentar la presión sobre Moon debido a su frustración por el continuo apoyo de Seúl a la campaña de sanciones liderada por Estados Unidos que ha obstaculizado su economía.

Si bien no estaba claro de inmediato cómo reaccionarían los aliados, el objetivo de Kim parecía elegido para avergonzar a Moon sin provocar una respuesta militar de Corea del Sur o del presidente de EE.UU., Donald Trump. Moon ha pasado gran parte de su presidencia buscando mejores lazos con Pyongyang, a veces poniéndose en desacuerdo con las voces más agresivas de la administración Trump.

“Podemos esperar que Pyongyang continúe con actos militares similares, pero no lo suficiente como para obligar a Seúl a tomar represalias similares con fuerza”, dijo Duyeon Kim, asesor principal para el Noreste de Asia y Política Nuclear del Grupo Internacional de Crisis. “Debemos recordar que la oficina de enlace ya estaba esencialmente muerta, así que, si hay un problema real, entonces es para los contribuyentes de Corea del Sur”.

Los mercados locales habían terminado de operar cuando surgieron los primeros informes sobre el ataque alrededor de las 3:30 p.m hora local, y los futuros de Kospi 200 terminaron la sesión con un alza de 5,6% después de recuperarse casi 7%. Los inversionistas extranjeros obtuvieron 727.000 millones de wones netos de los contratos.

Las acciones de las principales firmas tecnológicas, Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc., cayeron más de 1% en las operaciones después del cierre de los mercados, según datos de la corredora Mirae Asset Daewoo. Los forwards no entregables a un mes en dólar-won subieron 0,3% a 1,211,41, lo que sugiere que la moneda de Corea del Sur se debilitará cuando se reanuden las operaciones el miércoles.

El comercio entre las dos naciones ha caído prácticamente a cero desde US$2.700 millones en 2015, o cerca de 10% de la economía de Corea del Norte. El régimen sufrió un nuevo golpe este año cuando cerró sus fronteras en enero al comienzo de la pandemia de covid-19, que frenó otros negocios con países como China.El incidente fue una de las provocaciones más graves desde 2010, cuando se sospechaba que Corea del Norte había torpedeado un buque de guerra surcoreano, matando a 46 marineros, y que unos meses después había bombardeado una isla surcoreana, matando a dos soldados y dos civiles. Los ataques amenazaron con extenderse a combates abiertos, pero las tensiones se redujeron en medio de las preocupaciones sobre la devastación de otra guerra.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo en una sesión informativa diaria poco después del incidente que el país esperaba paz en la Península Coreana, sin mencionar la oficina de enlace. China es el principal patrocinador político y socio comercial de Corea del Norte, lo que le otorga un papel clave en la implementación de sanciones internacionales contra Corea del Norte.

La oficina de enlace, abierta hace dos años, fue parte de las medidas para reducir las amenazas a lo largo de la frontera, al tiempo que Kim también involucró a Trump en conversaciones sobre su programa de armas nucleares. La oficina permitió una comunicación constante entre las dos partes por primera vez desde el comienzo de la Guerra de Corea de 1950-53.

Más temprano el martes, Corea del Norte dijo que estaba revisando los planes para enviar tropas a algunas áreas de la zona desmilitarizada, sin mencionar partes específicas de la zona fronteriza fuertemente fortificada. La declaración parecía referirse a una región cercana a la oficina en el lado occidental de la península y a un complejo turístico cerrado en el este, alrededor del Monte Kumgang, informó la agencia de noticias Yonhap .

Cheong Seong-chang, director del Centro de Estudios de Corea del Norte en el Instituto Sejong, dijo que la última acción ilustra la “fuerte voluntad” de Corea del Norte de “terminar por completo” las relaciones con el Sur.

“Corea del Norte está trabajando para volver a militarizar el complejo industrial de Kaesong”, dijo Cheong. “Y volar la oficina de enlace en el complejo sería solo el primer paso en su hoja de ruta”.

