Trae Young, "frustrado" por ausencia de Hawks en reanudación temporada NBA

En la imagen, el base titular Trae Young. EFE/CJ GUNTHER /Archivo

Atlanta (EE.UU.), 10 jun (EFE).- El base titular Trae Young dijo sentirse "frustrado" luego de enterarse que su equipo, los Hawks de Atlanta, no fue incluido en el reinicio de la temporada regular de la NBA.

Los Hawks quedaron fuera del grupo de los 22 equipos que recibieron la invitación a competir, a partir del próximo mes, en el Disney World Resort, de Orlando (Florida), donde tienen previsto establecer un sistema de "burbuja" y realizar toda la competición.

"Estaba enojado", declaró Young este miércoles en una vídeo llamada que ofreció a los periodistas. "Estaba frustrado. Obviamente quería jugar. Entiendo lo que hizo la NBA y respeto su decisión. Pero estoy un poco molesto porque quiero jugar".

Desde que se detuvieron los partidos, Young pasó la mayor parte de su tiempo en Norman (Oklahoma), donde creció. La semana pasada, participó en un partido organizado por la Liga Skinz de Oklahoma City, una competencia de baloncesto organizada que atrae a jugadores profesionales y universitarios a través de todo el estado.

"Estaba ansioso por jugar", admitió Young y agregó que "tenía ganas de competir. Esa fue en realidad una de las primeras veces que toqué una pelota en mucho tiempo. Quería comprobar de que era seguro el volver a jugar. Ha sido mucho tiempo para mí. "No sé cuándo fue la última vez que pasé tres meses sin disputar un partido".

Young señaló que ha estado en contacto con algunos de sus compañeros de equipo como Cam Reddish, el pívot suizo Clint Capela, Kevin Huerter y John Collins sobre reunirse para hacer ejercicio en Atlanta o Las Vegas cuando el protocolo de seguridad del coronavirus lo permitiera.

"No podemos pasar cinco o seis meses sin vernos", admitió Young. "Estamos tratando de llevar esto a nuevas metas el próximo año".

La próxima temporada, el núcleo joven de los Hawks no contará con el veterano escolta Vince Carter, quien se retira ahora que la temporada de los Hawks ha terminado.

Young también ha sido uno de varios jugadores de la NBA en participar en protestas pacíficas tras la muerte de George Floyd en Minneapolis.

Floyd, que era afroamericano, murió el pasado 25 de mayo mientras se encontraba bajo custodia de la policía de Minneapolis.

El 1 de junio, Young invitó a sus seguidores de las redes sociales a unirse a él para una marcha en un parque local.

"Pensé que era importante para mí salir y mostrar mi cara", comentó Young. "Creo que era una responsabilidad para mí hablar, especialmente en un momento como este. Y, personalmente, sé que no soy sólo un jugador de baloncesto, también un ciudadano que debe hablar y defender lo que considere correcto como sucede en estos momentos".