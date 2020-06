Fallece el cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, a los 53 años

FOTO DE ARCHIVO: El cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, a su llegada a la 15ª edición de los premio Grammy Latinos en Las Vegas, estado de Nevada, Estados Unidos, el 20 de noviembre de 2014. REUTERS/Steve Marcus

MADRID, 9 jun (Reuters) - El cantante Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, falleció el martes en Barcelona a los 53 años como consecuencia de un cáncer que padecía desde 2015, según comunicó la familia a través de las redes sociales del grupo.

"Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO, Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo", dijo la familia en su comunicado.

Desde que se ha conocido la noticia no han cesado las reacciones y mensajes de condolencia y apoyo a través de las redes.

"Pau, no sé qué decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las lágrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo.", dijo el cantante Alejandro Sanz a través de Twitter.

"Adiós compañero, celebraremos tu música y tu vitalidad...", escribió el actor Santiago Segura.

El músico, cuya banda invadió el panorama musical con el single "La Flaca" en 1996, acumuló en su carrera conocidas canciones como "Depende", "Bonito" o "Agua".

Nacido en Montanuy (Huesca) y criado en Barcelona, había publicado a finales de mayo su última canción con el grupo, "Eso que tú me das", del álbum titulado "Tragas o escupes", con la que ya acumulaba más de 3 millones de visualizaciones en YouTube.

En su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio de Cultura español reproducía una estrofa del tema para agradecer a Donés su trayectoria.

El martes la web del grupo Jarabe de Palo cambió su aspecto habitual para compartir un emotivo mensaje sobre un fondo negro: "Adiós... pero hasta luego".

(Reporte de Andrea Ariet y Aida Peláez; editado por Jose Elías Rodríguez/Marion Giraldo)