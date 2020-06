Caricaturistas denuncian el trabajo infantil en las multinacionales

Fráncfort (Alemania) 9 jun (EFE).- Caricaturistas de todo el mundo denuncian con sus ilustraciones el trabajo infantil en multinacionales como Nestlé, Unilever, Apple, Microsoft, Inditex, H&M y C&A, entre otras.

Con motivo del Día mundial contra el trabajo infantil, que se conmemora el 12 de junio, la iniciativa CARTOONS FOR CHANGE ha invitado a caricaturistas, ilustradores y creativos, de todos los continentes, para unir su talento en defensa de cientos de millones de niños víctimas de la explotación.

Para el activista guatemalteco Fernando Morales-de la Cruz, fundador de CARTOONS FOR CHANGE, "las cifras de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 152 millones de niños y niñas subestiman el total de niños explotados".

"En Asia la OIT los subestima en más de cien millones, en África más de 30 millones", según Morales de la Cruz.

El Día mundial contra el trabajo infantil de 2020 se centrará en el impacto de la crisis actual en el trabajo infantil.

La crisis por la pandemia de COVID-19 puede empujar a millones de niños vulnerables al trabajo infantil, advierte la OIT, que calcula que de esos 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, 72 millones realizan trabajos peligrosos.

"Estos niños ahora tienen un riesgo aún mayor de enfrentar circunstancias aún más difíciles y de trabajar más horas al día", dice la OIT.

De acuerdo con cifras del organismo especializado de las Naciones Unidas, añade Morales de la Cruz, en todo el mundo, el trabajo infantil se concentra en primer lugar en la agricultura (71 %), que incluye también la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura, y comprende tanto la agricultura de subsistencia como la comercial.

El 17 % de los niños en situación de trabajo infantil trabaja en el sector de servicios; y el 12 % en el sector industrial, en particular en la minería.

"Es absolutamente inaceptable, cruel e ilegal que, 70 años después de firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 30 años después de adoptar la Convención de los Derechos del Niño, hasta el café, té y chocolate que consumen en las Naciones Unidas y en los centros de poder e influencia del mundo, donde dicen apoyar y promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenga trabajo infantil", denuncia Morales de la Cruz.

"Hay demasiadas industrias, como las del chocolate y el café, en las que el trabajo infantil sigue en aumento, porque es altamente rentable para las multinacionales", agregó.

Por ello, añade, "se me ocurrió pedirle a caricaturistas de todo el mundo que afilaran sus lápices y pinturas en protesta por la abominable práctica de explotar a estos niños con fines de lucro y negarles su derecho a ser niños y, por ende, su derecho irrenunciable a la educación universal".

El objetivo de esta protesta, según su creador, es que "los líderes políticos, las autoridades judiciales y las multinacionales pongan fin a esto porque, además de ser cruel, es absolutamente ilegal".

"Hay empresas como Nestlé que tiene millones de niños trabajando en su cadena de suministro, como Barry Callebaut, que tiene 750.000 niños trabajando.

Otras, como Jab Holding, tiene más de medio millón de niños trabajando, así como Mars, Ferrero, Cargill y Hershey, Ben & Jerry's y Magnum.

"Pero también en el sector textil otras como la española Inditex, la sueca H&M, la irlandesa Primark y la multinacional C&A, o empresas que fabrican móviles y computadoras como Apple y Microsoft, o Google, que tienen en su cadena de suministro niños que extraen cobalto y otros minerales de las minas", según dijo a EFE Morales de la Cruz.

Y señala que "todas las empresas han ignorado la realidad y los derechos de los niños, pero ahora van ser perseguidas en los tribunales".

"El Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de EEUU ha anunciado una audiencia para que los consejeros delegados de estas empresas expliquen por qué, si han prometido desde el 2001 erradicar el trabajo infantil en cacao, el último estudio de la Universidad de Chicago demuestra que el trabajo infantil en África Occidental ha incrementado un 10 %", añade el activista.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se comprometió a una tolerancia cero al trabajo infantil en el comercio exterior de la UE.

Las caricaturas e ilustraciones de CARTOONS FOR CHANGE serán publicadas en medios de prensa y compartidas en las cuentas de Twitter e Instagram: @Cartoons4Change y de Facebook: @Cartoons4ChangeNow.