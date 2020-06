Costa Rica convierte acceso al agua en un derecho constitucional

Costa Rica adoptó este viernes una reforma constitucional que garantiza el acceso al agua como un derecho "humano, básico e irrenunciable", al conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente en un parque nacional.

La reforma constitucional, aprobada la semana pasada por la Asamblea Legislativa (parlamento), fue promulgada por el presidente Carlos Alvarado en el Parque Nacional Tapantí en la localidad de Orosi, 25 km al este de San José.

"Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida", establece la norma incorporada a la Constitución.

La nueva disposición constitucional estipula asimismo que el acceso al agua para consumo humano tendrá prioridad sobre otros usos que se le pueda dar.

La diputada oficialista Paola Vega, una de las impulsoras de la reforma, aseguró que se trata de un hito que será seguido por otros países.

"Esta reforma va a garantizar que haya dignidad humana, porque sin agua no hay dignidad, no hay vida, no hay economía, no ha manera de subsistir", sostuvo Vega.

Alvarado destacó por su lado que "la firma de esta ley se da en un contexto de emergencia nacional, colocando la salud de las personas por delante de cualquier interés", en alusión a la pandemia de coronavirus.

Por su parte, el ministro del Medio Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, destacó que tras la reforma se debe aprobar una ley de recursos hídricos que ponga en práctica los principios incorporados a la Constitución.

Rodríguez resaltó la importancia de que la reforma fuera firmada en el Parque Nacional Tapantí, que calificó como "una gran fábrica de agua para el área metropolitana".

